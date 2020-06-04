Almanya'da koronavirüs bilançosu: Can kaybı 8 bin 699'a yükseldi Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgını Avrupa'da can almaya devam ederken, Almanya virüsle en iyi mücadele eden ülkeler arasında yer aldı.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgını Avrupa'da can almaya devam ederken, Almanya virüsle en iyi mücadele eden ülkeler arasında yer aldı. Ülkede can kaybı son 24 saatte 25 kişi artarak 8 bin 699'a ulaştı.

Robert Koch Enstitüsü'nün açıkladığı verilere göre, Almanya'da virüs tespit edilen kişilerin sayısı 24 saatte 334 artışla 184 bin 425'e yükselirken; hayatını kaybeden kişilerin sayısı 25 kişi artarak 8 bin 699'a ulaştı.

Kaynak: DHA