Almanya'da koronavirüs bilançosu: Can kaybı 8 bin 699'a yükseldi
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgını Avrupa'da can almaya devam ederken, Almanya virüsle en iyi mücadele eden ülkeler arasında yer aldı.
04.06.2020 09:36 | Son Güncelleme: 04.06.2020 09:36
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgını Avrupa'da can almaya devam ederken, Almanya virüsle en iyi mücadele eden ülkeler arasında yer aldı. Ülkede can kaybı son 24 saatte 25 kişi artarak 8 bin 699'a ulaştı.
Robert Koch Enstitüsü'nün açıkladığı verilere göre, Almanya'da virüs tespit edilen kişilerin sayısı 24 saatte 334 artışla 184 bin 425'e yükselirken; hayatını kaybeden kişilerin sayısı 25 kişi artarak 8 bin 699'a ulaştı.
Kaynak: DHA