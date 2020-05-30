Almanya'da koronavirüs bilançosu: Can kaybı 8 bin 594'e yükseldi
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgını Avrupa'da can almaya devam ederken, Almanya virüsle en iyi mücadele eden ülkeler arasında yer aldı.
30.05.2020 09:48 | Son Güncelleme: 30.05.2020 09:48
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgını Avrupa'da can almaya devam ederken, Almanya virüsle en iyi mücadele eden ülkeler arasında yer aldı. Ülkede can kaybı son 24 saatte 24 kişi artarak 8 bin 594'e ulaştı.
Robert Koch Enstitüsü'nün açıkladığı verilere göre, Almanya'da virüs tespit edilen kişilerin sayısı 24 saatte 433 artışla 183 bin 19'a yükselirken; hayatını kaybeden kişilerin sayısı 24 kişi artarak 8 bin 594'e ulaştı.
Kaynak: DHA