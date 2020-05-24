Almanya'da koronavirüs bilançosu: Can kaybı 8 bin 366'ya yükseldi
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgını Avrupa'da can almaya devam ederken, Almanya virüsle en iyi mücadele eden ülkeler arasında yer aldı.
24.05.2020 11:10 | Son Güncelleme: 24.05.2020 11:10
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgını Avrupa'da can almaya devam ederken, Almanya virüsle en iyi mücadele eden ülkeler arasında yer aldı. Ülkede can kaybı son 24 saatte 14 kişi artarak 8 bin 366'ya ulaştı.
Robert Koch Enstitüsü'nün açıkladığı verilere göre, Almanya'da virüs tespit edilen kişilerin sayısı 24 saatte 273 artışla 179 bin 986'ya yükselirken; hayatını kaybeden kişilerin sayısı 14 kişi artarak 8 bin 366'ya ulaştı.
Kaynak: DHA