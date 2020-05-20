Almanya'da koronavirüs bilançosu: Can kaybı 8 bin 193'e yükseldi
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgını Avrupa'da can almaya devam ederken, Almanya virüsle en iyi mücadele eden ülkeler arasında yer aldı.
20.05.2020 09:36 | Son Güncelleme: 20.05.2020 09:36
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgını Avrupa'da can almaya devam ederken, Almanya virüsle en iyi mücadele eden ülkeler arasında yer aldı. Ülkede can kaybı son 24 saatte 70 kişi artarak 8 bin 193'e ulaştı.
Robert Koch Enstitüsü'nün açıkladığı verilere göre, Almanya'da virüs tespit edilen kişilerin sayısı 24 saatte 583 artışla 177 bin 827'ye yükselirken; hayatını kaybeden kişilerin sayısı 70 kişi artarak 8 bin 193'e ulaştı.
Kaynak: DHA