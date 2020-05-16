Almanya'da koronavirüs bilançosu: Can kaybı 8 bin 1'e yükseldi
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgını Avrupa'da can almaya devam ederken, Almanya virüsle en iyi mücadele eden ülkeler arasında yer aldı.
16.05.2020 09:32 | Son Güncelleme: 16.05.2020 09:32
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgını Avrupa'da can almaya devam ederken, Almanya virüsle en iyi mücadele eden ülkeler arasında yer aldı. Ülkede can kaybı son 24 saatte 73 kişi artarak 8 bin 1'e ulaştı.
Robert Koch Enstitüsü'nün açıkladığı verilere göre, Almanya'da virüs tespit edilen kişilerin sayısı 24 saatte 724 artışla 175 bin 699'a yükselirken; hayatını kaybeden kişilerin sayısı 73 kişi artarak 8 bin 1'e ulaştı.
Kaynak: DHA