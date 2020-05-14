Almanya'da koronavirüs bilançosu: Can kaybı 7 bin 861'e yükseldi Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgını Avrupa'da can almaya devam ederken, Almanya virüsle en iyi mücadele eden ülkeler arasında yer aldı.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgını Avrupa'da can almaya devam ederken, Almanya virüsle en iyi mücadele eden ülkeler arasında yer aldı. Ülkede can kaybı son 24 saatte 123 kişi artarak 7 bin 861'e ulaştı.

Robert Koch Enstitüsü'nün açıkladığı verilere göre, Almanya'da virüs tespit edilen kişilerin sayısı 24 saatte 927 artışla 174 bin 98'e yükselirken; hayatını kaybeden kişilerin sayısı 123 kişi artarak 7 bin 861'e ulaştı.

Kaynak: DHA