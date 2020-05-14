Almanya'da koronavirüs bilançosu: Can kaybı 7 bin 861'e yükseldi
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgını Avrupa'da can almaya devam ederken, Almanya virüsle en iyi mücadele eden ülkeler arasında yer aldı.
14.05.2020 09:57 | Son Güncelleme: 14.05.2020 09:57
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgını Avrupa'da can almaya devam ederken, Almanya virüsle en iyi mücadele eden ülkeler arasında yer aldı. Ülkede can kaybı son 24 saatte 123 kişi artarak 7 bin 861'e ulaştı.
Robert Koch Enstitüsü'nün açıkladığı verilere göre, Almanya'da virüs tespit edilen kişilerin sayısı 24 saatte 927 artışla 174 bin 98'e yükselirken; hayatını kaybeden kişilerin sayısı 123 kişi artarak 7 bin 861'e ulaştı.
Kaynak: DHA