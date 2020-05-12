Almanya'da koronavirüs bilançosu: Can kaybı 7 bin 661'e yükseldi
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Almanya'da koronavirüs bilançosu: Can kaybı 7 bin 661'e yükseldi

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgını Avrupa'da can almaya devam ederken, Almanya virüsle en iyi mücadele eden ülkeler arasında yer aldı.

Almanya'da koronavirüs bilançosu: Can kaybı 7 bin 661'e yükseldi
12.05.2020 09:45 | Son Güncelleme: 12.05.2020 09:45

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgını Avrupa'da can almaya devam ederken, Almanya virüsle en iyi mücadele eden ülkeler arasında yer aldı. Ülkede can kaybı son 24 saatte 92 kişi artarak 7 bin 661'e ulaştı.

Robert Koch Enstitüsü'nün açıkladığı verilere göre, Almanya'da virüs tespit edilen kişilerin sayısı 24 saatte 697 artışla 172 bin 576'ya yükselirken; hayatını kaybeden kişilerin sayısı 92 kişi artarak 7 bin 661'e ulaştı.


Kaynak: DHA

Dünya Manşet

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