Almanya'da koronavirüs bilançosu: Can kaybı 7 bin 569'a yükseldi

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgını Avrupa'da can almaya devam ederken, Almanya virüsle en iyi mücadele eden ülkeler arasında yer aldı.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgını Avrupa'da can almaya devam ederken, Almanya virüsle en iyi mücadele eden ülkeler arasında yer aldı. Ülkede can kaybı son 24 saatte 20 kişi artarak 7 bin 569'a ulaştı.

Robert Koch Enstitüsü'nün açıkladığı verilere göre, Almanya'da virüs tespit edilen kişilerin sayısı 24 saatte 558 artışla 171 bin 879'a yükselirken; hayatını kaybeden kişilerin sayısı 20 kişi artarak 7 bin 569'a ulaştı.

Kaynak: DHA