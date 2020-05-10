Almanya'da koronavirüs aşısına karşı protesto

Almanya'da koronavirüs aşısına karşı protestoTaner TÜZÜN/ALMANYA, ( DHA ) - Almanya'nın Nürnberg şehrinde 50 kişilik bir grup dün koronavirüs (Covid-19) aşısına karşı protesto gösterisi düzenledi.

Almanya'da koronavirüs aşısına karşı protesto

Taner TÜZÜN/ALMANYA, ( DHA ) - Almanya'nın Nürnberg şehrinde 50 kişilik bir grup dün koronavirüs (Covid-19) aşısına karşı protesto gösterisi düzenledi.

Almanya'nın Nürnberg şehrinin merkezinde yer alan Lorenz Kilisesi önünde 50 kişilik bir grup koronavirüs aşısına karşı protesto gösterisi düzenledi. Dün saat 14.00-15.00 arasında izin alarak gerçekleştirilen protesto gösterisinde aşının yanında Bill Gates'in insanların vücuduna çip takacağı yönündeki iddiaları da protesto edildi.

Protesto sırasında meydana, o sırada çevrede bulunan yaklaşık 2 bin kişinin de gelmesinin ardından polis yaşanan kaosu önlemeye çalıştı. Birçok protestocunun maskesiz olduğu görüntülenirken fiziksel mesafe kurallarına da uyulmadığı gözlemlendi.

Yanında çocuklarıyla gelen protestocuların da bulunduğu gösteride ' Zorunlu aşılanmaya hayır' yazılı pankartlar yer aldı. Aşırı sağcıların da olduğu toplulukta 2 kişi gözaltına alındı.

MÜNİH'DE DE PROTESTO DÜZENLENDİ

Münih? de de yaklaşık 3 bin kişi Marien Meydanı'nı doldurdu ve virüs için alınan katı önlemleri protesto etti. Acil servisler, katılımcıları fiziksel mesafe kurallarına uymaları için hoparlör aracılığıyla uyardı.

Kaynak: DHA