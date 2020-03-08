Almanya'da korona virüsü vaka sayısı bini geçti Almanya genelinde korona virüsü vaka sayısı binin üzerinde kaydedilirken, Sağlık Bakanlığı, binden fazla katılımcının olacağı etkinliklerin iptalini istedi.

Almanya genelinde korona virüsü vaka sayısı binin üzerinde kaydedilirken, Sağlık Bakanlığı, binden fazla katılımcının olacağı etkinliklerin iptalini istedi.

Korona virüsü, dünya genelinde hızla yayılmaya devam etmeye devam ederken, Almanya'da vaka sayısı bin kişinin üzerine çıktı. Vaka sayısındaki ciddi artış, yetkilileri farklı tedbirler almaya yöneltirken, Almanya Federal Sağlık Bakanı Jens Spahn, korona virüsünün yayılmasını engellemek için bin kişiden fazla kişinin katılacağı etkinliklerin yasaklanmasını istedi. Spahn, şimdiye kadar korona virüsünün yayılmasına karşı mücadelede çok az şey yapıldığını belirterek, "Önümüzdeki günlerde virüsün seyrine göre alınacak olan tedbirleri daha da arttıracağız" dedi. Alınan önlemlerle ilk hedeflerinin korona virüsünün yayılmasını yavaşlatmak olduğuna da belirten Sağlık Bakanı Spahn, "İkinci bir duyuruya kadar bin kişiden fazla katılımın olacağı etkinlerin iptal edilmeni kesinlikle öneririm. Virüs ne kadar yavaş yayılırsa, sağlık sistemimiz o kadar iyi başa çıkabilir" diyerek korona virüsüne karşı korumanın Almanya'da ulusal bir konu olduğunu belirtti.

Etkinliklerin iptal edilmesinin ne anlama geleceğini de ifade eden Bakan Spahn, "İptallerin vatandaşlar veya organizatörler için oluşturacağı sonuçların farkındayım. Önümüzdeki birkaç gün içinde ekonomik sonuçlarla nasıl başa çıkacağımız hakkında konuşacağız. Ancak, insan sağlı kadar değerli bir şey olamaz" diyerek Almanya'da korona virüse tespit edilen vaka sayısı 50 dolayında iken bir haftada on kat artış göstermesinin hafife alınacak bir durum olmadığını söyledi.

Dünya genelindeki vaka sayısı 107 binin üzerindeyken, 80 bin 703 vaka ile Çin'in ardından en çok vaka görülen ülkeler sırasıyla, Güney Kore'de 7 bin 313, İran'da 6 bin 566, İtalya'da 5 bin 883 ve Almanya'da bin 118 olarak kayıtlara geçti.

(İHA)

Kaynak: İHA