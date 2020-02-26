Almanya'da korona virüsü vaka sayısı 17'ye ulaştı
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Almanya'da korona virüsü vaka sayısı 17'ye ulaştı

Almanya'da korona virüsü vaka sayısının 17'ye yükseldiği açıklandı.

26.02.2020 00:10 | Son Güncelleme: 26.02.2020 00:10
Almanya'da korona virüsü vaka sayısı 17'ye ulaştı

'da korona virüsü vaka sayısının 17'ye yükseldiği açıklandı.


Almanya'da Baden-Wuerttemberg eyaleti tarafından yapılan açıklamada, eyalette yaşayan 25 yaşındaki bir adamın 'a gerçekleştirdiği seyahatten sonra korona virüsüne yönelik test sonucunun pozitif çıktığı ifade edildi. Açıklamada, İtalya ziyareti sırasında enfekte olmuş olan adamın grip benzeri semptomlarla karşılaştıktan sonra yetkililerle temasa geçtiği belirtilerek, "Hasta ile yakın temas halindeki kişiler evde tecrit altında tutulacak ve her gün sağlık durumları hakkında bilgi alınacak. Temas eden bir kişi semptom geliştirir geliştirmez, hastanede de izole edilecektir" denildi. - BERLİN

Kaynak: İHA

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