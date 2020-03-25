Almanya'da korona virüse karşı hazırlanan ekonomik destek paketi onaylandı Alman Federal Meclisi, korona virüsün ekonomideki etkisini en aza indirmek için 750 milyar Euro'luk harcama paketini onayladı.

Alman Federal Meclisi, korona virüsün ekonomideki etkisini en aza indirmek için 750 milyar Euro'luk harcama paketini onayladı.

Almanya'da korona virüs kapsamında hazırlanan ekonomik destek paketine Federal hükümet onay verdi. Ekonomiyi kurtarmak için hazırlanan söz konusu paket için Almanya, 2013 yılından bu yana ilk kez borç alacak. Alman hükümeti bir taraftan korona virüsün yayılmasını engellemek için tedbirler alırken diğer taraftan da salgının Alman ekonomisinde yaratacağı zararı en aza indirmek için önlemlerini artırıyor.

Federal Mecliste onaylanan ekonomik destek paketinin, Eyaletler Meclisinde de onaylandıktan sonra Cuma günü Cumhurbaşkanı tarafından imzalanarak dağıtımına başlanması bekleniyor. - BERLİN

Kaynak: İHA