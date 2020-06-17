Almanya'da 'Korona Uyarı App'i dün hayata geçirildi
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Almanya'da 'Korona Uyarı App'i dün hayata geçirildi

Almanya'da koronavirüs (Covid-19) tedbirleri çerçevesinde düşünülen ve enfekte kişilerle karşılaşıldığında bilgilendirerek virüsün yayılmasını önlemek için geliştirilen 'Korona Uyarı App'i (Corona-Warn-App) dün hayata geçirildi.

Almanya'da 'Korona Uyarı App'i dün hayata geçirildi
17.06.2020 17:47 | Son Güncelleme: 17.06.2020 17:51

Almanya'da koronavirüs (Covid-19) tedbirleri çerçevesinde  düşünülen ve enfekte kişilerle karşılaşıldığında bilgilendirerek virüsün yayılmasını önlemek için geliştirilen 'Korona Uyarı App'i (Corona-Warn-App) dün hayata geçirildi.

Android işletim sistemine sahip telefonlara isteğe bağlı olarak indirilebilecek uygulama ile ilgili olarak bazı vatandaşlar Demirören Haber Ajansı'na (DHA değerlendirmede bulundu.

Uygulamayı değerlendiren ve Köln Üniversitesinde Bilişim ve Yazılım Bölümünde uzman olarak çalışan Adem Boztaş, uygulamayı indirme mecburiyeti olmadığını ve isteye bağlı olarak indirilebileceğini belirterek şunları söyledi:

"Teknik olarak başımızda bir korona salgını var. Buna karşı  bir çözüm üretmemiz lazım. Bana göre iki tane çözüm var. ya herkes evinde oturacak ve dışarıya çıkmayacak korunacak buna karşı ya da böyle teknolojik imkanlara başvurup bir çözüm üretecek. Dışarıya çıkıp gezmek istiyorsak, düğünlere gitmek istiyorsak, parka gitmek istiyorsak belli bir çözüm kullanmamız lazım."

"ALMAN HÜKÜMETİ BENİM HER DAKİKA NEREYE GİTTİĞİMİ TAKİP EDEMİYOR"

"Bu aplikasyonu yurtdışındaki aplikasyonlarla kıyaslarsak mesela Çin'de ve Rusya'da da buna benzer aplikasyonlar var. Onlardaki veriler uzaktaki bir sunucuya yükleniyor ve orada kalıyor. Benim anladığım kadarıyla Almanya'daki aplikasyonda veriler sadece telefonlar arasında paylaşılıyor merkezi bir yerde toplanmıyor. Bu çok büyük bir avantaj. Çünkü Alman hükümeti ya da başka kişiler benim nereye gittiğimi tam olarak bilmiyor. Siz benim 3- 4 metre yakınımdaysanız sizin telefonunuz benim nereye gittiğimi biliyor. Sadece bu bilgiler telefonda kalıyor. Sadece benim o anda hangi identifikasyon numaraya sahip olduğum paylaşılıyor. Onun için Alman hükümeti benim her dakika nereye gittiğimi takip edemiyor. Sadece telefonlar kendi aralarında biliyor. O çok büyük bir avantaj. Ben şahsen indirmedim ama indirmeyi düşünmüştüm biraz daha hakkında araştırarak bu konuyu değerlendireceğim."

"UYGULAMA YENİ OLUNCA İNSAN BİR TEDİRGİN OLUYOR"

Emel Tekeli isimli kişi ise uygulama ile ilgili olarak, "Uygulama yeni olunca insan bir tedirgin oluyor. Şimdi bu App'i indirdiğim zaman bu virüsten dolayı da 'bir takip edilme, yok çip takma' gibi şeyler kulaklarımıza geliyor. Benim geldi daha doğrusu. Böyle bir App'te  takip edilme duygusu olur mu olmaz mı onu bilemeyeceğim mutlaka iyi yönleri de vardır. Yaşayıp göreceğiz eğer ki iyiyse ben de kullanabilirim. Ama hemen bu hafta içinde indirebileceğimi zannetmiyorum" şeklinde konuştu.

"KORONA UYARI UYGULAMASINI MANTIKLI BULUYORUM"

İranlı Rüya ise "Ben de duydum. Bakalım, inşallah güzel olur. Olursa çok yararı dokunur bizim için de. Bence herkes kullanırsa daha çok bilgi alınır. İyi bir şey yani" dedi. Öte yandan Backer isimli Alman vatandaşı da "Korona Uyarı uygulamasını mantıklı buluyorum ve yardımcı olacağını düşünüyorum bu yüzden de uygulamayı telefonuma yükleyeceğim" şeklinde konuştu.

"TEREDDÜT ETMEDEN BU UYGULAMAYI İNDİRECEĞİM"

İbrahim Polat isimli vatandaş "Bütün insanlar açısından, kendimiz açısından, kendimizle birlikte bütün insanları düşünmek zorundayız. Bu uygulama bize faydalı olan bir şeyse hepimizin onay vermesi lazım. Hepimizin kullanması lazım. Kafamızda şöyle bir soru işareti olabilir 'acaba bizi sosyal medya üzerinden, bilgilerimizi mi alıyorlar ya da bizi takip ederler mi?' gibi. Ama bu uygulama güzel bir şey ve biz bu uygulamayı yapmak zorundayız. Hepimizin bu salgından kurtulmasını istiyoruz. Çocuklarımızın rahat bir şekilde dışarıya çıkmasını okula gitmesini istiyoruz. Hiç düşünmeden, tereddüt etmeden bu uygulamayı indireceğim ben" şeklinde konuştu.

Berber olan Ali Yıldırım isimli kişi ise "Bence iyi bir şey. Şu an bile berberlik yaparken maskeyle çalışıyorum. O kadar zor oluyor ki benim için bu korona bitsin de nasıl biterse bitsin" dedi.

"TELEFONUMA MUHAKKAK İNDİRECEĞİM"

Şoför olan İranlı Calili ise "Ben  iyi bir iş olduğunu düşünüyorum. Telefonuma muhakkak indireceğim. Beğendiğim yönü bu uygulamayı indirmiş olan kişilerin yanında koronavirüslü insanlar varsa, mesela benim  yakınımda bulundukları vakit bana uyarı gelecek ve ben mesafeli durup tedbirimi alacağım. Bu da beni koruyacak bu yüzden beğeniyorum" şeklinde konuştu.


Kaynak: DHA

Dünya Manşet

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