Almanya'da korona aşısı karşıtları hükümetin koronavirüs politikalarını protesto etti
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Almanya'da korona aşısı karşıtları hükümetin koronavirüs politikalarını protesto etti

Anadolu Ajansı / Cüneyt Karadağ - Haberler | Güncel

Polisin güvenlik önlemi alma görüntüleri Protestoculardan görüntüler Polisin müdahalesi Gözaltına alınma görüntüleri BERLİN - Almanya'nın başkenti Berlin'de yasaklanmasına rağmen korona aşısı karşıtları hükümetin koronavirüs politikalarını protesto etti.

Polisin güvenlik önlemi alma görüntüleri

Protestoculardan görüntüler

Polisin müdahalesi

Gözaltına alınma görüntüleri BERLİN - Almanya'nın başkenti Berlin'de yasaklanmasına rağmen korona aşısı karşıtları hükümetin koronavirüs politikalarını protesto etti. Polis Protestocuların Zafer Anıtı önünden Federal Meclis ve Brandenburg Kapısı yönüne gitmelerine izin vermedi.

Almanya'da korona aşısı karşıtları hükümetin koronavirüs politikalarını protesto etti
Almanya'da korona aşısı karşıtları hükümetin koronavirüs politikalarını protesto etti
Almanya'da korona aşısı karşıtları hükümetin koronavirüs politikalarını protesto etti
Almanya'da korona aşısı karşıtları hükümetin koronavirüs politikalarını protesto etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Karadağ

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