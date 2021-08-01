Almanya'da korona aşısı karşıtları hükümetin koronavirüs politikalarını protesto etti
Polisin güvenlik önlemi alma görüntüleri Protestoculardan görüntüler Polisin müdahalesi Gözaltına alınma görüntüleri BERLİN - Almanya'nın başkenti Berlin'de yasaklanmasına rağmen korona aşısı karşıtları hükümetin koronavirüs politikalarını protesto etti.
Polisin güvenlik önlemi alma görüntüleri
Protestoculardan görüntüler
Polisin müdahalesi
Gözaltına alınma görüntüleri BERLİN - Almanya'nın başkenti Berlin'de yasaklanmasına rağmen korona aşısı karşıtları hükümetin koronavirüs politikalarını protesto etti. Polis Protestocuların Zafer Anıtı önünden Federal Meclis ve Brandenburg Kapısı yönüne gitmelerine izin vermedi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Karadağ