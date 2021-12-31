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Almanya'da korkutan kaza

Almanya'da korkutan kaza
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Almanya'da meydana gelen trafik kazasında çarpışan 2 araçtan biri alev aldı.

Almanya'da meydana gelen trafik kazasında çarpışan 2 araçtan biri alev aldı.

Almanya'nın Düsseldorf kentinde yaşanan kaza yürekleri ağza getirdi. Karşılıklı yönlerden gelen 2 aracın çarpıştığı kazada, araçlardan biri alev aldı. Araç sürücüleri de dahil olayda kimsenin yaralanmadığı belirtilirken, polis ekipleri olay yerine sevk edildi. - DUSSELDORF

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