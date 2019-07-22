Almanya'da konut sorunu giderilemiyor

ALMANYA'da federal ve eyalet hükümetleri öncelikli çalışmaları arasına konut üretimini almasına rağmen sorun çözülemiyor. Özellikle büyük şehirlerde üretilen konutlar ihtiyacın çok altında kalıyor. Alman Ekonomi Enstitüsü (IW) tarafından yapılan araştırmaya göre konut üretimi son yıllarda oldukça yetersiz kaldı ve önümüzdeki iki üç yıl içinde de açığın giderilmesi beklenmiyor. Araştırmaya göre 2016 yılından beri Köln'de yeni yapılan inşaatlar ancak konut ihtiyacının yüzde 46'sını karşılayabiliyor. Bu oran Stuttgart'ta yüzde 56.

AZ KONUT, YÜKSEK KİRA

Birçok büyük kentte konut üretimi, ihtiyacın çok altında ama Berlin, Münih ve Frankfurt'ta inşaat yoğunluğu yaşanıyor. Berlin'de konut üretimi ihtiyacın yüzde 73'ünü karşılarken bu oran Frankfurt'ta yüzde 78 olarak gerçekleşti. Münih'te ise bu oran yüzde 67 olarak açıklandı. Üç kentte konut üretimi oranı yüksek olmasına rağmen, uzun vadede ihtiyacı karşılamada yetersiz. Konut üretiminin düşük kalması büyük şehirlerde kira artışına sebep oluyor. Araştırmayı yapan Ralph Henger "İhtiyacı karşılayacak kadar konutun yapılamaması büyük kiraların daha da artmasına yol açacaktır" uyarısında bulundu.

KONUT ÜRETİMİ GEÇEN YILIN ALTINDA KALACAK

Almanya'da 2019 ve 2020 yıllarında konut açığının süreceğine dikkat çeken Henger, iki yıl içinde ihtiyaç duyulan konut sayısını 320 bin olarak açıkladı. 2018 yılında ülke genelinde 287 bin yeni konut tamamlanırken, bu yıl aynı rakama ulaşılamayacağı tahmin ediliyor. Almanya'da konut talebi ile arzı arasındaki makasın uzun vadede kapatılması beklenmiyor. Ancak Uzun vadede konut ihtiyacının azalması bekleniyor.

Henger, 2025 yılından itibaren arz ile talep arasındaki farkın azalacağını belirtirken bunun temel nedeni olarak ülkeye daha az mültecinin gelecek olmasını gösterdi. Henger "2025 yılında açık 260 bine, 2030 yılında ise 246 bine gerileyeceğini tahmin ediyoruz" dedi.