Almanya'da konut kompleksinde yangın: 3 yaralı - Haberler
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Almanya'da konut kompleksinde yangın: 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Almanya'da konut kompleksinde yangın: 3 yaralı

Almanya'da bir konut kompleksinde başlayan yangında 3 kişi yaralandı.

Almanya'da bir konut kompleksinde başlayan yangında 3 kişi yaralandı.

Almanya'nın batısındaki Essen kentinde bulunan apartmanda büyük bir yangın çıktı. Erken saatlerde başlayan yangında, dumandan etkilenen 3 kişi hastane sevk edildi. İtfaiye ekipleri, apartmanda yaşayan yaklaşık 100 kişiyi tahliye etti. Olay yerine 150'ye yakın polis de gönderildi. Yangının çıkış nedeni ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. - ESSEN

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Almanya, Hastane, Yangın, konut, 3. Sayfa, Haberler

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