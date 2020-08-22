Almanya'da konser düzenlendi, Covid-19 yayılma riski araştırıldı Almanya'nın Leipzig kentinde düzenlenen konserde uzmanlar Covid-19'un toplu etkinlerdeki yayılma riskini araştırdı.

Almanya'nın Leipzig kentinde düzenlenen konserde uzmanlar Covid-19'un toplu etkinlerdeki yayılma riskini araştırdı.

Almanya'da korona virüs salgınının nasıl yayıldığını anlamak ve riskleri en aza indirmek için ilginç bir yönteme başvuruldu. Saksonya eyaletine bağlı Leipzig kentinde bulunan Leipzig Arena'da Halle Üniversite Tıp Merkezi'ne bağlı araştırmacılar "Restart-19" adı altında konser düzenlendi. Araştırmacılar, Covid-19'a rağmen büyük etkinliklerin nasıl gerçekleşebileceğini öğrenmek ve riskleri en aza indirmek için böyle bir deneye başvurduklarını aktardı. Organizatörler, konsere 2 bin 210 gönüllünün deney için kaydolduğunu fakat stadyuma giriş yapanların sayısının 3 binin üzerinde olduğunu belirtti. Araştırmacılar, konsere girmeden önce herkesin kayıt yaptırdığını ve kendilerine ulaşılması için gerekli bilgileri verdiklerini ifade ederken, katılımcıların tamamının ateşini kontrol edildiği aktarıldı. Uzmanlar, konsere maskesiz kimsenin alınmadığını ve konser sırasında sosyal mesafe kuralına azamı özen gösterildiğini açıkladı. Araştırmacılar, katılımcılara ultraviyole ışık altında görülebilen dezenfektan verildiğini aktarırken, konser öncesi yapılan deney hakkında bilgilendirme yapıldığını dile getirdi.

Organizatörler yaptığı açıklamada, Covid-19 salgının ardından ilk kez canlı bir müzik etkinliği olacağı için Almanya'nın birçok bölgesinden müzikseverlerin Leipzig'e gelerek, tarihi anı yaşamak istediklerini ifade etti. Çok sayıda basın mensubunun takip ettiği etkinlik bir saat gecikmeli olarak başladı. Deney hakkında yapılan bilgilendirmenin ardından Tim Bendzko 20 dakikalık bir konser verdi. Katılımcıların konser boyunca dans etmesinin ardından mola verildi. Araştırmacılar, verilen molada temasın izleyiciler üzerindeki etkisini ölçtü. Elde edilen verilerin, uygun hijyen ve drenaj konseptlerinin geliştirilmesine yardımcı olacağı ve büyük etkinlikler yeniden yapılabilmesi için önemli bir veri oluşturacağı bildirildi. Tıp Merkezi, yapılan konser deneyinin sonuçlarının sonbaharda kamuoyu ile paylaşılacağını duyurdu. Konserin finansörlüğünü ise Saksonya ve Saksonya-Anhalt eyaletleri üstlendi.

Çalışma Direktörü Dr. Stefan Moritz Restart-19 hakkında yaptığı açıklamada, hedeflerinin kalabalık etkinliklerde korona virüsün etkisini görmek olduğunu belirterek, konserin her safhasını bir çok yönüyle izlediklerini ifade etti. Moritz, alınan neticeler sayesinde salgın zamanında yapılan etkinliklerde nelere dikkat edileceğini belirleyeceklerini açıkladı. Direktör, Bendzko'nun deney için gönüllü olduğunu aktarırken, elde edilen neticelerin belki spor müsabakalarının seyircili olarak izlenebilmesine imkan sağlayacağını dile getirdi.

Öte yandan Almanya'da toplam korona virüs vaka sayısı 233 bin 136'ya, toplam can kaybı ise 9 bin 329'a ulaştı.

(İHA)

Kaynak: İHA