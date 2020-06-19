Almanya'da konaklama sektöründe cirolar nisanda yüzde 75,2 düştü
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Almanya'da konaklama sektöründe cirolar nisanda yüzde 75,2 düştü

Almanya'da konaklama ve yemek hizmeti veren şirketlerin ciroları yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) etkisiyle nisanda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 75,2 geriledi.

Almanya'da konaklama sektöründe cirolar nisanda yüzde 75,2 düştü
19.06.2020 11:31 | Son Güncelleme: 19.06.2020 11:46

Almanya'da konaklama ve yemek hizmeti veren şirketlerin ciroları yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) etkisiyle nisanda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 75,2 geriledi.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), otel ve restoran gibi konaklama ve gıda hizmeti sağlayan şirketlerin gelirlerine ilişkin nisan ayı verilerini açıkladı. Buna göre, söz konusu sektörde hizmet veren şirketlerin ciroları Kovid-19 krizi nedeniyle nisanda 2019'nın aynı ayına kıyasla yüzde 75,2 azaldı. Mart 2020'ye göre ise cirolarda yüzde 56,2 düşüş görüldü.

Destatis açıklamasında, düşüşün nedeni olarak otellerde ve diğer konaklama tesislerinde 18 Mart'da başlayan "turistlere gece konaklama yasağı" gösterildi.

Ülkede, 22 Mart'dan itibaren restoranların paket servisi dışında kapatıldığı belirtilen açıklamada, bu tedbirler nedeniyle istatistik serisinin başlangıcı olan 1994'ten beri konaklama ve yemek sektörünün satışlarındaki en büyük düşüşün yaşandığı belirtildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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