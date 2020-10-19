Almanya'da Köln Konsolosluğu koronavirüs sebebiyle kapatıldı

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya (NRV) kentinde bulunan Türkiye'nin Köln Başkonsolosluğu'nda çalışan personelde koronavirüs (Covid-19) tespit edilmesi sebebiyle geçici bir süre kapatıldı.

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya (NRV) kentinde bulunan Türkiye'nin Köln Başkonsolosluğu'nda çalışan personelde koronavirüs (Covid-19) tespit edilmesi sebebiyle geçici bir süre kapatıldı.

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya (NRV) kentinde bulunan Türkiye'nin Köln Başkonsolosluğu'nda çalışan personelde koronavirüs (Covid-19) tespit edilmesi sebebiyle geçici bir süre kapatıldı. Köln Konsolosluğundan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Saygıdeğer Vatandaşlarımız, Başkonsolosluğumuz personelinde koronavirüs tespit edilmesi Başkonsolosluğumuz 19 Ekim-30 Ekim tarihleri ??arasında hizmet veremeyecektir. Konsolosluk sözlü tarihler hakkında bilgi alınacak randevuların iptal edileceğini anlayışla karşılamanızı rica ederiz."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı