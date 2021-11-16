Almanya'da koalisyon pazarlığındaki partilerin görüşmelerinde sona yaklaşıldı

Almanya'da koalisyon pazarlıklarını sürdüren Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti'nin (FPD) koalisyon sözleşmesi üzerinde yaptıkları görüşmeleri gelecek hafta tamamlamayı hedeflediği bildirildi.

Üç partinin üst yöneticilerinden oluşan 21 kişilik grup, Rheinland-Pfalz eyaletinin Berlin Temsilciliği'nde koalisyon görüşmelerini sürdürdü.

SPD Genel Sekreteri Lars Klingbeil, Yeşillerin Genel Sekreteri Michael Kellner ve FDP Volker Wissing görüşmelerin durumuna ilişkin bilgi verdi.

Klingbeil, görüşmelerde beklendiğinden daha hızlı ilerlediklerini, ihtilaflı konuları gelecek günlerde çözebileceklerini söyledi.

"Hedef gelecek hafta koalisyon sözleşmesini tamamlamaktır." diyen Klingbeil, ardından sözleşmenin delegelere sunulacağını kaydetti.

Kellner de görüşmelerin çok yapıcı şekilde sürdüğünü, çarşamba, cuma ve pazartesi görüşmelerin devam edeceğini, gelecek hafta içinde de koalisyon sözleşmesini tamamlayacaklarını aktardı.

Wissing ise görüşmelerin iyi bir atmosferde ve titizlikle devam ettiğini, partiler arasında gizlilik kararı alındığı için görüşmelerin ayrıntılarına ilişkin açıklama yapmayacaklarını kaydetti.

Taraflar koalisyon sözleşmesinin tamamlanmasının ardından bunu parti genel kurullarında delegelere sunmayı, 5-12 Aralık'ta şu anda Maliye Bakanı olan SPD'li Olaf Scholz'u Federal Meclis'te başbakan seçmeyi ve yeni kabinenin oluşturulmasını hedefliyor.

SPD, 26 Eylül'de yapılan genel seçimlerde yüzde 25,7 oranında oy alarak birinci çıkmıştı. Seçimlerin ardından SPD, Yeşiller ve FDP ile koalisyon görüşmelerine başlamıştı.

AA / Erbil Başay - Son Dakika Haberleri

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