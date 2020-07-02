Almanya'da kızını arayan anne Alman makamları kızım için hiçbir şey yapmıyor
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Almanya'da kızını arayan anne Alman makamları kızım için hiçbir şey yapmıyor

Almanya'da kızını arayan anne Alman makamları kızım için hiçbir şey yapmıyorBERLİN, (DHA) - Almanya'nın başkenti Berlin'de terör örgütü PKK tarafından kaçırılan kızı Nilüfer T.

02.07.2020 13:57 | Son Güncelleme: 02.07.2020 14:11

Almanya'da kızını arayan anne Alman makamları kızım için hiçbir şey yapmıyor

BERLİN, (DHA) - Almanya'nın başkenti Berlin'de terör örgütü PKK tarafından kaçırılan kızı Nilüfer T. (20) için Şubat ayından beri eylemlerini sürdüren anne Maide T, 'Kızımı arama noktasında Interpol'ün devreye girmesi umudumu biraz olsun artırdı. Her eylemimde daha fazla vatandaşın destek vermesi de benim için çok önemli ve sevindirici' dedi.

Uzun süre eylemlerini Cuma günleri gerçekleştiren ve son haftalarda Almanya Başbakanlık binasının karşısında Çarşamba günleri eylem yapan acılı anne Maide T, 'İki gün önce terörle mücadele şubesine gittim, Interpol'ün kızım için devrede olduğunu söylediğimde, davaya bakan memur çok şaşırdı. Ardından, 'Ama kızın reşit' dedi. Kızım reşit diye terör örgütünün elinde mi tutulsun Alman makamları kızım için ne yapıyor anlamış değilim. Bana göre hiç bir şey yapmıyor. Kızımı terör örgütü kaçırıp elinde tutarken reşit olduğu söyleniyor, ama benimle olsa, bir suçu olsa boğazıma yapışırlar. Kızım, aynı zamanda Alman vatandaşı. Alman makamları terör örgütüne, 'Sen benim ülkemde, benim gencimi, vatandaşımı nasıl kaçırıp elinde tutuyorsun' demesi lazım, ama bunu yapmıyor? dedi.

'BANA ULAŞAN AMA ORTAYA ÇIKMAYA KORKAN ÇOK AİLE VAR'

Başbakanlık binası karşısında eylem yapmaya devam edeceğini belirten Maide T., başka ailelerinde arka planda kendisine ulaştığını belirtti. Maide T., şöyle devam etti

'Berlin'de çocukları elinden alınmış bir çok aile bana sosyal medyadan ve telefonumdan ulaşıyor. Bir çoğunun da Interpol'e çocuğu için başvurduğunu biliyorum. Bir şekilde ortaya çıkmaya, medyaya konuşmaya çekiniyorlar. Haklı olabilirler, belki çocukları örgüte kendilerinin bilgilerini vermiş olabilirler. Öne çıkmaya çekiniyor olabilirsiniz, ama arka planda bana ulaşın, birlikte dayanışma sergileyelim ve çocuklarımızın geri gelmesi için, Alman makamlarına birlikte baskı yapalım. Daha fazla ciddiye alınırız.'

'NE OLUR EVİNE DÖN'

'Kızımın ne kendi doğum gününde, ne de benim doğum günümde herhangi bir mesajı gelmedi' diyen Maide T, 'Kızım beni duyuyorsan sana yalvarıyorum. Ne olur, daha fazla bu acıyı ne kendine, ne de bana çektir. Gel evine gel, annen kurban olsun sana. Her zaman kalbimde büyük yerin var. zamanla her şey yeniden düzelir, zamanla taşlar yine yerine oturur. Yeter ki sen çık gel' sözleriyle kızına seslendi.

Almanya'da kızını arayan anne Alman makamları kızım için hiçbir şey yapmıyor

Kaynak: DHA

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