Almanya'da kızı terör örgütü PKK tarafından kaçırılan anne eylemini sürdürdü
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Almanya'da kızı terör örgütü PKK tarafından kaçırılan anne eylemini sürdürdü

Almanya'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan Nilüfer T'nin annesi Maide T. başkent Berlin'de eylemini sürdürmeye devam etti.

09.09.2020 14:15 | Son Güncelleme: 09.09.2020 14:20

Almanya'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan Nilüfer T'nin annesi Maide T. başkent Berlin'de eylemini sürdürmeye devam etti.

Anne Maide T, Almanya Başbakanı Angela Merkel başkanlığında düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısından önce Başbakanlık binasının önünde eylem yaptı.

Maide T, gazetecilerin Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan annelerin bazılarının çocuklarına kavuştuğunun hatırlatması üzerine, "Ben de umutluyum. Umarım en kısa zamanda ben de o sevinci yaşarım. Allah bu sevinci bütün annelere yaşatsın inşallah." dedi.

Kızını çok özlediğini belirten Maide T, "Çok düşünceliyim. Acaba benim kızım nerede? Benim kızım ne durumda? Çünkü benim kızım aynı zamanda astım hastası. Şu anda kızımın ne durumda olduğunu çok merak diyorum. Ne gece ne gündüz aklımdan çıkmıyor." diye konuştu.

Maide T, üzerinde "PKK bir virüstür. Bana çocuğumu kurtarmak için yardım edin." yazılı pankart açtı ve kızının fotoğrafını taşıdı.

Almanya'da 12 Kasım 2019'da "Okula gidiyorum" diyerek evden ayrılan kızından haber alamayan Maide T, daha önce bölücü terör örgütü PKK'ya yakınlığıyla bilinen "Navende Kurdistaniyen li Berlin" derneğinin önünde, kent merkezindeki Brandenburg Kapısı'nda, Federal Meclis ve Başbakanlığın önünde eylem yaparak kızının terör örgütünden kurtarılmasını istemişti.

Almanya'da kızı terör örgütü PKK tarafından kaçırılan anne eylemini sürdürdü

Kaynak: AA

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