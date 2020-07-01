Almanya'da kızı PKK tarafından kaçırılan anneden kızına "evine dön" çağrısı
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Almanya'da kızı PKK tarafından kaçırılan anneden kızına "evine dön" çağrısı

Almanya'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan Nilüfer T'nin annesi Maide T, kızına "evine dön" çağrısında bulundu.

Almanya'da kızı PKK tarafından kaçırılan anneden kızına
01.07.2020 12:59 | Son Güncelleme: 01.07.2020 12:59

Almanya'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan Nilüfer T'nin annesi Maide T, kızına "evine dön" çağrısında bulundu.

Maide T, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in yönetiminde düzenlenen Bakanlar Kurulu sırasında, Başbakanlık binası önünde bu hafta da eylemine devam etti.

Gazetecilere açıklama yapan ve gözyaşlarını tutamayan Maide T, duygularını saklamaya çalıştığını ancak artık bazı zamanlar gizleyemediğini söyledi.

Maide T, "Çünkü yüreğim çok acıyor. Çocuğumun akıbeti beni aşırı üzüyor. Çocuğumun ne halde, ne durumda olduğunu bilmiyorum. Belirsizlik beni daha çok üzüyor. Yatamıyorum, aldığım nefes bile bana zehir gibi geliyor. Duygularımı dile getiremiyorum. Ama içimde yaşıyorum. Ne kadar acı çektiğimi kimse bilmiyor." dedi.

Bunu ancak evladı aynı durumda olan annelerin hissedebileceğini ifade eden Maide T, "Çocuk annenin bağrından kopup geliyor. O yüzden anneler bu duyguları hisseder. Umuyorum çocuğum bir an önce evine geri gelir." şeklinde konuştu.

Çocuğunun kendisini duymasını ümit ettiğini belirten anne, "Annesinin onu ne kadar özlediğini, ne kadar düşündüğü, ne kadar merek ettiğini düşünür ve kızım evine döner." ifadelerini kullandı.

Kızıyla ilgili yeni bir haber almadığını aktaran Maide T, "Interpol'ün devreye girmesi Alman polisini rahatsız etmişe benziyor. Dün haber verdim 'Interpol devreye girdi' diye. Adam hemen panikledi ve sert tepki verdi. 'Sizin çocuğunuz reşit olduğu için Interpol neden devreye giriyor?' sorusunu sordu. 'PKK'ya giderken güle güle diyorsunuz ama çocuğun başına bir şey geldiğinde gelip benim gırtlağımı sıkıyorsunuz, çocuk sizin diyerek' dedim. Verdikleri tepki beni çok üzdü. Kendileri Interpol ile çalışmaları gerektiği yerde, Interpol'ün devreye girmesinden rahatsızlık duydular." şeklinde konuştu.

Maide T. ile toplanan göstericiler "Lütfen bana kızımı PKK'dan kurtarmak için yardım edin" yazılı pankart açtı ayrıca üzerinde Nilüfer T'nin fotoğrafı ile "PKK tarafından kaçırıldı" ifadesi yazan tişörtler giydi.

Maide T, 12 Kasım 2019'da "Okula gidiyorum" diyerek evden ayrılan kızından o zamandan beri haber alamıyor.

Eylemlerine 4 aydır devam eden acılı anne, daha önce bölücü terör örgütü PKK'ya yakınlığıyla bilinen Navende Kurdistaniyen li Berlin adlı derneğin önünde, kent merkezindeki Brandenburg Kapısı'nda ve Federal Meclis önünde gösteri yaparak kızının terör örgütünden kurtarılmasını istemişti.

Kaynak: AA

Manşet

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