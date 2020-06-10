Almanya'da kızı PKK tarafından kaçırılan anneden Başbakanlık önünde pankartlı eylem
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Almanya'da kızı PKK tarafından kaçırılan anneden Başbakanlık önünde pankartlı eylem

Almanya'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan Nilüfer T'nin annesi Maide T, Başbakanlık önünde pankartlı eylem yaptı.

Almanya'da kızı PKK tarafından kaçırılan anneden Başbakanlık önünde pankartlı eylem
10.06.2020 11:53 | Son Güncelleme: 10.06.2020 12:30

Almanya'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan Nilüfer T'nin annesi Maide T, Başbakanlık önünde pankartlı eylem yaptı.

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in başkanlığında düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısının yapıldığı sırada Başbakanlığın önüne gelen Maide T, burada üzerinde "Lütfen bana kızımı PKK'dan kurtarmak için yardım edin" yazılı pankart açarak sesini duyurmaya çalıştı.

Maide T. ve beraberindeki grup, üzerinde Nilüfer T'nin fotoğrafının ve "PKK tarafından kaçırıldı" yazısının yer aldığı tişörtler giydi.

Maide T, gazetecilere yaptığı açıklamada, üç aydan beri eylem yaptığını ancak şimdiye kadar Alman makamlarının kendisiyle iletişime geçmediğini belirterek "İletişime geçmelerini diliyorum. 'Neler oluyor? Bu kadına kimler, neler yaptı?' diye sormaları lazım. Çünkü benim çocuğum buradan gitti. Buradan gittiği için de onlar sorumlu. Sorumluluklarını yerine getirsinler." ifadesini kullandı.

"Çocuğum gelmediği sürece, bu eylem gün geçtikçe büyüyecek"

Maide T, eylemine destek verilmesini isteyerek "Bütün duyarlı annelere, babalara, özellikle de gençlere duyurmak istiyorum. Benim durumumdaki anneler ve babalar aynı acıyı hisseder. Gençlerin uyanık kalması ve aynı acıları aileleri ve kendileri yaşamamaları için yanımda olmalarını diliyorum." diye konuştu.

Eyleme katılanların sayısının gelecek haftalarda artacağına inandığını vurgulayan Maide T, şunları söyledi:

"STK'ler yanımda olacak ve çoğalacağımıza inanıyorum. İnsanlar yeni haberdar oluyor. Yanımda olacaklarına inanıyorum. Gittikçe çoğalacağız. Bu eylem gittikçe büyüyecek. Benim çocuğum gelmediği sürece, bu eylem gün geçtikçe büyüyecek. Tahmin edemeyecekleri kadar büyüyecek."

Kasım 2019'dan itibaren haber alınamıyor

Maide T'nin 12 Kasım 2019'da "Okula gidiyorum" diyerek evden ayrılan kızından o tarihten beri haber alamıyor.

Üç aydır eylemlerine devam eden acılı anne, daha önce bölücü terör örgütü PKK'ya yakınlığıyla bilinen "Navende Kurdistaniyen li Berlin" adlı derneğin önünde, kent merkezindeki Brandenburg Kapısı'nda ve Federal Meclis önünde gösteri yaparak kızının terör örgütünden kurtarılmasını istemişti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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