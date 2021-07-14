Almanya'da kızı PKK tarafından kaçırılan anne yeniden Başbakanlık önündeki eylemine başladı
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Almanya'da kızı PKK tarafından kaçırılan anne yeniden Başbakanlık önündeki eylemine başladı

Almanya'da kızı PKK tarafından kaçırılan anne yeniden Başbakanlık önündeki eylemine başladı
Anadolu Ajansı / Erbil Başay - Haberler | Güncel

Almanya'da kızı terör örgütü PKK tarafından kaçırılan anne, Türkiye'ye izne gitmesinden dolayı verdiği aradan sonra Başbakanlık önündeki eylemine yeniden başladı.

Almanya'da kızı terör örgütü PKK tarafından kaçırılan anne, Türkiye'ye izne gitmesinden dolayı verdiği aradan sonra Başbakanlık önündeki eylemine yeniden başladı.

Anne Maide T, Başbakanlık binasının önüne gelerek beraberindeki grupla üzerinde "Kızımı PKK'dan kurtarmak için lütfen bana yardım edin" yazılı pankartı ve kızı Nilüfer T'nin fotoğraflarını taşıdı.

Burada bir açıklama yapan Maide T, Türkiye'de Diyarbakır anneleriyle ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüştüğünü, onların desteğini aldığı için de çok sevindiğini belirtti.

Maide T, PKK'dan geri dönen çocuklarla da telefonda görüştüğünü anlatarak, "Çok kötü, çok iğrenç şeyler yaşadıklarını söylediler." ifadesini kullandı.

Kızının nerde olduğuna dair hiçbir bilgiye sahip olmadığını anlatan anne, "Ancak bu böyle kalmayacak. Çocuğumun nerede olduğuna ilişkin mutlaka eninde sonunda bir haberim olacak." diye konuştu.

Maide T, PKK tarafından çocukları kaçırılan annelerin sessiz kalmasına da şaşırdığını kaydetti.

Bu eyleminden vazgeçmeyeceğini vurgulayan Maide T, "Bu yola baş koydum, taş koymadım. Çocuğum gelene kadar, hasta da olsam ayakta duramayacak da olsam asla vazgeçmeyeceğim." dedi.

Almanya'da 12 Kasım 2019'da "okula gidiyorum" diyerek evden ayrılan kızından haber alamayan Maide T, daha önce bölücü terör örgütü PKK'ya yakınlığıyla bilinen "Navende Kurdistaniyen li Berlin" derneğinin önünde, kent merkezindeki Brandenburg Kapısı'nda, Federal Meclis ve Başbakanlığın önünde eylem yaparak kızının kurtarılmasını istemişti.

Maide T, Şubat 2020'den bu yana terör örgütü PKK'ya karşı eylem yapıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erbil Başay

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