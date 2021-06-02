Almanya'da kızı PKK tarafından kaçırılan anne, eylemini Başbakanlık önünde sürdürüyor
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Almanya'da kızı PKK tarafından kaçırılan anne, eylemini Başbakanlık önünde sürdürüyor

Almanya'da kızı PKK tarafından kaçırılan anne, eylemini Başbakanlık önünde sürdürüyor
Anadolu Ajansı / Erbil Başay - Haberler | Güncel

Almanya'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan Nilüfer T'nin annesi Maide T, başkent Berlin'de kızına kavuşmak için düzenlediği eylemine devam ediyor.

Almanya'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan Nilüfer T'nin annesi Maide T, başkent Berlin'de kızına kavuşmak için düzenlediği eylemine devam ediyor.

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in başkanlığında düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısından önce Başbakanlık binasının önüne gelen Maide T. ile beraberindeki grup, protesto düzenledi.

Anne Maide T, burada yaptığı açıklamada, gelecek hafta Türkiye'de olacağını belirterek, Diyarbakır annelerini ziyaret edeceğini, Ankara ve Gaziantep'e gideceğini ifade etti.

"Döndükten sonra burada eylemlerime devam edeceğim"

Çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan annelere seslenen Maide T, "Benim Diyarbakır'a gitmem bir eylem. Orada da eylemlerime devam edeceğim. Döndükten sonra burada tekrar eylemlerime devam edeceğim. Hiçbir zaman bırakmayacağım. Bu çocuk gelene kadar bırakmayacağım. Diğer ailelere ve annelere tavsiyem, giden evlat bizim evladımız, bizim canımız. PKK senin canını alıp gidiyor, canını zorla koparıyor. Nasıl oluyor da sessiz kalıyorsun. Nasıl bir vicdana sahipsin. Nasıl bir annesin? Senin huzurla yatamadığını biliyorum da neden sessiz kalıyorsun? PKK senin çocuğundan daha mı üstün geliyor ki sen sesiz kalıyorsun." ifadelerini kullandı.

Maide T. ve beraberindeki grup, üzerinde "PKK bir virüstür. Bana çocuğumu kurtarmak için yardım edin" yazılı pankart açtı ve Nilüfer T'nin fotoğraflarını taşıdı.

Almanya'da 12 Kasım 2019'da "okula gidiyorum" diyerek evden ayrılan kızından haber alamayan Maide T, daha önce bölücü terör örgütü PKK'ya yakınlığıyla bilinen "Navende Kurdistaniyen li Berlin" derneğinin önünde, kent merkezindeki Brandenburg Kapısı'nda, Federal Meclis ve Başbakanlığın önünde eylem yaparak, kızının kurtarılmasını istemişti.

Maide T. Şubat 2020'den bu yana terör örgütü PKK'ya karşı eylem yapıyor.

Almanya'da kızı PKK tarafından kaçırılan anne, eylemini Başbakanlık önünde sürdürüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erbil Başay

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