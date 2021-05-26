Almanya'da kızı PKK tarafından kaçırılan anne, eylemini Başbakanlık önünde sürdürüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Almanya'da kızı PKK tarafından kaçırılan anne, eylemini Başbakanlık önünde sürdürüyor

Almanya'da kızı PKK tarafından kaçırılan anne, eylemini Başbakanlık önünde sürdürüyor
Anadolu Ajansı / Cüneyt Karadağ - Haberler | Güncel

Almanya'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan Nilüfer T'nin annesi Maide T, başkent Berlin'de kızına kavuşmak için düzenlediği eylemini devam ettiriyor.

Almanya'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan Nilüfer T'nin annesi Maide T, başkent Berlin'de kızına kavuşmak için düzenlediği eylemini devam ettiriyor.

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in başkanlığında düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısı öncesi Başbakanlık binasının önüne gelen Maide T. ile beraberindeki grup, protesto gösterisi düzenledi.

Maide T, gelecek ay Diyarbakır'a giderek oradaki annelerle dayanışma içerisinde olacağını söyledi.

Acılı anne haziran ayı başında Türkiye'ye gideceğini belirterek "Gelecek ay Diyarbakır annelerini ziyaret edeceğim. Onlarla sürekli iletişim halindeyim. Onlar beni sürekli arayarak eylemime destek verdi. Ben de şimdi Diyarbakır'a giderek onlarla dayanışma içinde olacağım. Hepimiz terör örgütü tarafından kaçırılan çocuklarımıza kavuşmayı umut ediyoruz. Ortak amacımız çocuklarımızın terör örgütünün elinden kurtulması." dedi.

16 aydır Berlin'de eylem yaptığına dikkati çeken Maide T, bugüne kadar Alman makamlarının ve Alman medyasının bu konuya ilgi göstermemesini eleştirdi.

Almanya'da 12 Kasım 2019'da "okula gidiyorum" diyerek evden ayrılan kızından haber alamayan Maide T, daha önce bölücü terör örgütü PKK'ya yakınlığıyla bilinen "Navende Kurdistaniyen li Berlin" derneğinin önünde, kent merkezindeki Brandenburg Kapısı'nda, Federal Meclis ve Başbakanlığın önünde eylem yaparak kızının kurtarılmasını istemişti.

Maide T, Şubat 2020'den bu yana terör örgütü PKK'ya karşı eylem yapıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Karadağ

Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
MSB: Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan'da tespit edilen 4 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
MSB: Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan'da tespit edilen 4 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
Almanya'da Google hakkında soruşturma açıldı
Almanya'da Google hakkında soruşturma açıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Meral Akşener Muharrem İnce Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sibel Can Ebru Gündeş Hülya Avşar Şevval Şahin
Spor Arda Turan Burak Yılmaz Sergen Yalçın Lukas Podolski Meltem Hocaoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Almanya'da kızı PKK tarafından kaçırılan anne, eylemini Başbakanlık önünde sürdürüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.05.2021 12:50:24. #1.11#

title