Almanya'da kızı PKK tarafından kaçırılan anne eylemini Başbakanlık önünde sürdürüyor
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Almanya'da kızı PKK tarafından kaçırılan anne eylemini Başbakanlık önünde sürdürüyor

24.03.2021 12:31 | Son Güncelleme: 24.03.2021 12:40
Almanya'da kızı PKK tarafından kaçırılan anne eylemini Başbakanlık önünde sürdürüyor

Almanya'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan Nilüfer T'nin annesi Maide T, kızına kavuşmak için Başbakanlık önünde yaptığı eylemine devam etti.

Almanya'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan Nilüfer T'nin annesi Maide T, kızına kavuşmak için Başbakanlık önünde yaptığı eylemine devam etti.

Başbakan Angela Merkel'in başkanlığında düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısı öncesinde, Başbakanlık binasının önüne gelen Maide T, kızının kaçırılmasıyla ilgilenmeyen Alman makamlarını eleştirdi.

Maide T, Alman makamlarının terör örgütü PKK'nın çocuk kaçırmalarını önleyeceği güne kadar eylemine devam edeceğini kaydetti.

Kendisine destek olunması çağrısı yapan Maide T, diğer eylemlerde birçok anneyi ve kadını gördüğünü belirterek "Ben anne değil miyim, ben bir kadın değil miyim? Benim kızım kadın değil mi? Biz insan değil miyiz? Neden gelip destek olmuyorlar. Lütfen gelsinler bana destek olsunlar" dedi.

Çocukları terör örgütü tarafından kaçırılan diğer annelere kendi mücadelesine katılma çağrısı yapan Maide T, "Acımızı içimize gömerek hiçbir şeye ulaşamayız. Gelin güçlerimizi birleştirelim. Beraber bu mücadeleyi yapalım." dedi.

Almanya'da 12 Kasım 2019'da "okula gidiyorum" diyerek evden ayrılan kızından haber alamayan Maide T, daha önce bölücü terör örgütü PKK'ya yakınlığıyla bilinen "Navende Kurdistaniyen li Berlin" derneğinin önünde, kent merkezindeki Brandenburg Kapısı'nda, Federal Meclis ve Başbakanlığın önünde eylem yaparak kızının kurtarılmasını istemişti.

Maide T, Şubat 2020'den bu yana terör örgütü PKK'ya karşı eylem yapıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Karadağ

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