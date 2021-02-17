Almanya'da PKK tarafından kızı kaçırılan anne eylemini sürdürüyor

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Anne Maide T'nin Başbakanlık binasının önündeki eylemi Anne Maide T ile röportaj BERLİN - Almanya'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan Nilüfer T'nin annesi Maide T, kızına kavuşmak için yaptığı eylemine devam ediyor.

Anne Maide T'nin Başbakanlık binasının önündeki eylemi

Anne Maide T ile röportaj BERLİN - Almanya'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan Nilüfer T'nin annesi Maide T, kızına kavuşmak için yaptığı eylemine devam ediyor. Berlin'de Başbakanlık binası önüne gelen Maide T. ve beraberindeki grup, burada gösteri düzenledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Karadağ