Almanya'da PKK tarafından kızı kaçırılan anne eylemini sürdürüyor
17.02.2021 12:51 | Son Güncelleme: 17.02.2021 13:00
Anne Maide T'nin Başbakanlık binasının önündeki eylemi Anne Maide T ile röportaj BERLİN - Almanya'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan Nilüfer T'nin annesi Maide T, kızına kavuşmak için yaptığı eylemine devam ediyor.
Anne Maide T'nin Başbakanlık binasının önündeki eylemi
Anne Maide T ile röportaj BERLİN - Almanya'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan Nilüfer T'nin annesi Maide T, kızına kavuşmak için yaptığı eylemine devam ediyor. Berlin'de Başbakanlık binası önüne gelen Maide T. ve beraberindeki grup, burada gösteri düzenledi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Karadağ