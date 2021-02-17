Almanya'da PKK tarafından kızı kaçırılan anne eylemini sürdürüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Almanya'da PKK tarafından kızı kaçırılan anne eylemini sürdürüyor

17.02.2021 12:51 | Son Güncelleme: 17.02.2021 13:00

Anne Maide T'nin Başbakanlık binasının önündeki eylemi Anne Maide T ile röportaj BERLİN - Almanya'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan Nilüfer T'nin annesi Maide T, kızına kavuşmak için yaptığı eylemine devam ediyor.

Anne Maide T'nin Başbakanlık binasının önündeki eylemi

Anne Maide T ile röportaj BERLİN - Almanya'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan Nilüfer T'nin annesi Maide T, kızına kavuşmak için yaptığı eylemine devam ediyor. Berlin'de Başbakanlık binası önüne gelen Maide T. ve beraberindeki grup, burada gösteri düzenledi.

Almanya'da PKK tarafından kızı kaçırılan anne eylemini sürdürüyor
Almanya'da PKK tarafından kızı kaçırılan anne eylemini sürdürüyor
Almanya'da PKK tarafından kızı kaçırılan anne eylemini sürdürüyor
Almanya'da PKK tarafından kızı kaçırılan anne eylemini sürdürüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Karadağ

Haber Yorumları (1)
CAN: Dünya ya duyuruyor annesi teröristleri helal olsun ama terörü destekleyen emperyalist ülkelerden ses yok maşalarina ses cikarirlarmi
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hadise Fuat Oktay Ömer Çelik Osman Kavala Enis Berberoğlu
Magazin Alişan Hande Erçel Meryem Uzerli Emina Jahovic
Spor Arda Turan Mesut Özil Necip Uysal Ersun Yanal Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kar Tbmm Beşiktaş Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Almanya'da PKK tarafından kızı kaçırılan anne eylemini sürdürüyor - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.2.2021 13:12:04. #1.14#
title