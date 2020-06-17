Almanya'da kızı PKK tarafından kaçırılan anne Başbakanlık önünde eylemini sürdürdü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Almanya'da kızı PKK tarafından kaçırılan anne Başbakanlık önünde eylemini sürdürdü

Almanya'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan Nilüfer T'nin annesi Maide T, Başbakanlık önünde eylemini sürdürdü.

Almanya'da kızı PKK tarafından kaçırılan anne Başbakanlık önünde eylemini sürdürdü
17.06.2020 11:51 | Son Güncelleme: 17.06.2020 11:54

Almanya'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan Nilüfer T'nin annesi Maide T, Başbakanlık önünde eylemini sürdürdü.

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in başkanlığında düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısının yapıldığı sırada Başbakanlığın önüne gelen Maide T, burada kendisine destek veren bir grupla gösteri yaptı.

Göstericiler, "Lütfen bana kızımı PKK'dan kurtarmak için yardım edin" yazılı pankart açtı, ayrıca üzerinde Nilüfer T'nin fotoğrafı ile "PKK tarafından kaçırıldı" ifadesi yazan tişörtler giydi.

Maide T, gazetecilere yaptığı açıklamada, kendisine destek vererek eyleme gelenlerin sayısının artmasından dolayı sevindiğini belirterek, "Zamanla insanların bana katılacağını biliyordum. Çünkü hala salgından dolayı çekiniyorlar. İnsanların çoğu sabah çalışıyor. Çalışma saatleri denk gelmemiş olmasaydı çok daha fazla kişi gelirdi." dedi.

Terör örgütü PKK'nın Kürtleri temsil etmediğini vurgulayan Maide T, "Çünkü PKK sadece Kürtlerin ölmesini sağlıyor. Kürt gençlerinin ölmesini sağlıyor. Şimdiye kadar ne kadar genç öldü. Kürt'ü, Türk'ü öldü. Neye ulaştılar. Hiçbir yere ulaşamayacaklar. Boşu boşuna çocuklarımızın ölmelerine izin vermesinler. İnsanlarımız PKK'ya bel bağlamasın. PKK Kürtleri temsil etmiyor. PKK başka organları temsil ediyor. Kürtleri temsil etmiş olsaydı Kürt gençlerinin ölmesine sebep olmazlardı." dedi.

Dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önünde evlat nöbetini sürdüren Diyarbakır annelerinin kendisine gönderdikleri mesajdan dolayı mutlu olduğunu söyleyen Maide T, şöyle devam etti:

"Bana sesli mesaj göndermişler. Beni destekleyeceklerine, bana destek olduklarına dair mesaj göndermişler. Bu beni çok mutlu etti. Bedenen burada olmasalar da yanımda olmasalar da ruhen burada yanımdalar. Aynı şekilde ruhen ben de onların yanındayım. Çünkü aynı acıları paylaşıyoruz. Acılarımız aynı, farklı değil. Avrupa'nın, en nihayetinde PKK'nın gençler için, sadece benim çocuğum, Kürt çocukları için değil bütün gençler için ne kadar tehlikeli örgüt olduğunun farkına varması lazım."

Maide T, 12 Kasım 2019'da "Okula gidiyorum" diyerek evden ayrılan kızından o zamandan beri haber alamıyor.

Eylemlerine 3,5 aydır devam eden acılı anne, daha önce bölücü terör örgütü PKK'ya yakınlığıyla bilinen Navende Kurdistaniyen li Berlin adlı derneğin önünde, kent merkezindeki Brandenburg Kapısı'nda ve Federal Meclis önünde gösteri yaparak kızının terör örgütünden kurtarılmasını istemişti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Acun Ilıcalı hakkında hazırlanan rapor, MYK'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu Haber
Acun Ilıcalı hakkında hazırlanan rapor, MYK'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu
Metiner'den bomba iddia! 15 Temmuz'da Erdoğan'ı yalnız bırakan bakanın ismini verdi Haber
Metiner'den bomba iddia! 15 Temmuz'da Erdoğan'ı yalnız bırakan bakanın ismini verdi
Son Dakika: 20 askerin öldürülmesi sonrası herkes savaş beklerken Çin ve Hindistan barış için anlaştı Haber
Son Dakika: 20 askerin öldürülmesi sonrası herkes savaş beklerken Çin ve Hindistan barış için anlaştı
Apartman altında araç satışı tarihe karışıyor Haber
Apartman altında araç satışı tarihe karışıyor
Son dakika: Ülkemizdeki vaka sayısı artarken 13 kentimizde antikor testleri yapılacak Haber
Son dakika: Ülkemizdeki vaka sayısı artarken 13 kentimizde antikor testleri yapılacak
Habertürk sunucusu Veyis Ateş, HDP'lileri neden davet etmediklerini eline kalem batırdığı örnekle anlattı Haber
Habertürk sunucusu Veyis Ateş, HDP'lileri neden davet etmediklerini eline kalem batırdığı örnekle anlattı
Hindistan ve Çin arasındaki çatışmada 20 Hint askeri hayatını kaybetti
Hindistan ve Çin arasındaki çatışmada 20 Hint askeri hayatını kaybetti
Görevli olmadığı sırada kavgaya müdahale eden bekçi başından vuruldu
Görevli olmadığı sırada kavgaya müdahale eden bekçi başından vuruldu
First Lady'lere mektup gönderen Emine Erdoğan, pandemi sürecinde öze dönüş vurgusu yaptı
First Lady'lere mektup gönderen Emine Erdoğan, pandemi sürecinde öze dönüş vurgusu yaptı
Bilim insanları araştırdı: Koronavirüs beyin ve sinirlerde kalıcı hasara neden olabilir
Bilim insanları araştırdı: Koronavirüs beyin ve sinirlerde kalıcı hasara neden olabilir
Düğünler iptal oldu, burma bilezikler raflarda kaldı
Düğünler iptal oldu, burma bilezikler raflarda kaldı
İGDAŞ görevlisinin pastanede seri halde fatura kestiği görüntü büyük tepki çekecek
İGDAŞ görevlisinin pastanede seri halde fatura kestiği görüntü büyük tepki çekecek
Selahattin Demirtaş ve eşi Başak Demirtaş'a yönelik çirkin paylaşımda bulunan zanlı tutuklandı
Selahattin Demirtaş ve eşi Başak Demirtaş'a yönelik çirkin paylaşımda bulunan zanlı tutuklandı
Schalke'li milli futbolcu Ozan Kabak, Golden Boy'a aday gösterildi
Schalke'li milli futbolcu Ozan Kabak, Golden Boy'a aday gösterildi
Patricia Callero, bugün ameliyat olan eşi Muslera'nın doğum gününü hastanede kutladı
Patricia Callero, bugün ameliyat olan eşi Muslera'nın doğum gününü hastanede kutladı
Türkiye koronavirüs tanı kitinde dünyada bir ilki başarmak için çalışıyor
Türkiye koronavirüs tanı kitinde dünyada bir ilki başarmak için çalışıyor
Yusufeli Barajı'nın gövde yüksekliği 211 metreye ulaştı
Yusufeli Barajı'nın gövde yüksekliği 211 metreye ulaştı
Antalya'da falezlerde kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu
Antalya'da falezlerde kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu
Korona nedeniyle kapalı kafeye 391 bin lira elektrik faturası geldi
Korona nedeniyle kapalı kafeye 391 bin lira elektrik faturası geldi
Dışişleri'nden Arap Birliği'nin Kuzey Irak operasyonuyla ilgili küstah sözlerine yanıt: Verilen tepkiyi reddediyoruz
Dışişleri'nden Arap Birliği'nin Kuzey Irak operasyonuyla ilgili küstah sözlerine yanıt: Verilen tepkiyi...
Bakan Selçuk'tan LGS açıklaması: Velilerimiz, gerekli hijyenin sağlandığından emin olabilirler
Bakan Selçuk'tan LGS açıklaması: Velilerimiz, gerekli hijyenin sağlandığından emin olabilirler
Dışişleri Bakanlığı: Fransa, Suriye'de olduğu gibi Libya'da da karanlık işler peşinde
Dışişleri Bakanlığı: Fransa, Suriye'de olduğu gibi Libya'da da karanlık işler peşinde
Ev kedisi, tarlada bulunan tavşan yavrusuna annelik ediyor
Ev kedisi, tarlada bulunan tavşan yavrusuna annelik ediyor
Seyir halindeki otomobile yıldırım isabet etti, o anlar saniye saniye kameralara yansıdı
Seyir halindeki otomobile yıldırım isabet etti, o anlar saniye saniye kameralara yansıdı
İmamoğlu'yla İstanbul'daki taksiciler arasında gerginlik: Sakın bizi tehdit etmeye çalışmasınlar
İmamoğlu'yla İstanbul'daki taksiciler arasında gerginlik: Sakın bizi tehdit etmeye çalışmasınlar
Şeyma Subaşı'nın aldığı nafakayı sosyal medyadan paylaşan bankacının dosyası ağır cezaya gönderildi
Şeyma Subaşı'nın aldığı nafakayı sosyal medyadan paylaşan bankacının dosyası ağır cezaya gönderildi
41 yıllık Türk devi Aras Kargo'nun %80 hissesi Avusturyalı firmaya geçiyor
41 yıllık Türk devi Aras Kargo'nun %80 hissesi Avusturyalı firmaya geçiyor
Film gibi hikaye! Jandarma, kırık bir cam parçasından 18 yıllık cinayeti çözdü
Film gibi hikaye! Jandarma, kırık bir cam parçasından 18 yıllık cinayeti çözdü
120 milyonluk arazisini kullanamayınca yolu kapattı
120 milyonluk arazisini kullanamayınca yolu kapattı
Demet Akalın, boğazda restoran açtığı yönündeki haberleri yalanladı
Demet Akalın, boğazda restoran açtığı yönündeki haberleri yalanladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Donald Trump Devlet Bahçeli Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Seda Sayan Mustafa Ceceli Serenay Sarıkaya
Spor Tamer Tuna Fatih Terim Gökhan Gönül Ahmet Nur Çebi Fernando Muslera
Daha Fazla Türk Kadın İngiltere Galatasaray
Şu an buradasınız: Almanya'da kızı PKK tarafından kaçırılan anne Başbakanlık önünde eylemini sürdürdü - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.6.2020 12:12:31. #1.14#
title