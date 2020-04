- Almanya'da kızı PKK tarafından kaçırılan anne, eylemini sosyal medya üzerinden sürdürüyor-... - Almanya'da kızı PKK tarafından kaçırılan anne, eylemini sosyal medya üzerinden sürdürüyor "PKK'ya eleman kazandırıyor diye derneğe dava açacağım" Almanya'da kızını PKK'lıların kaçırdığını ifade ederek 28 Şubat'ta eylem başlatan Maide T.

BERLİN - Almanya'da kızını PKK'lıların kaçırdığını ifade ederek 28 Şubat'ta eylem başlatan Maide T. isimli kadın, korona virüs nedeniyle sokakta düzenlenen eylemlerin yasaklanmasıyla eylemini sosyal medyaya taşıdı.

Folklor öğrenmek amacıyla gittiği dernekte, kızı Nilüfer T.'nin PKK yandaşlarınca kandırılarak kaçırıldığını ifade eden Maide T. isimli kadın, 28 Şubat'ta başlattığı eylemlerine ara vermeden devam ediyor. Anne Maide T., genç kızı Nilüfer'i PKK'nın elinden kurtarmak ve kızına tekrar kavuşabilmek için söz konusu dernek önünde başlattığı eylemi, bir süre sonra Federal Meclis binası önüne taşımıştı. Maide T. şimdi de korona virüs tedbirleri kapsamında sokakta düzenlenen eylemlerin yasaklanmasıyla eylemini sosyal medyaya taşıdı.

Berlin'de artık "Maide Ana" olarak bilinen Maide T. hazırladığı videolu mesajda telefon numarasını yazarak kızının bir an önce kendisiyle iletişime geçmesini istedi. Mesajına, "Selam güzel kızım" diye başlayan Maide T, "Numaramı unuttuğunu düşünerek buraya numaramı tekrar yazıyorum. Aramanı bekliyorum. Lütfen beni ara, seni çok özledim. Senin hayatından endişe ediyorum, kendini bildir artık" ifadelerini kullandı.

Mesajında kızının aklını çelerek evden kaçmasına neden olan söz konusu derneğe dava açmaya hazırlandığını dile getiren Maide T., "Kuzum, yavrum eğer sen 2 haftaya kadar gelmezsen ben buradaki derneği şikayet edeceğim. PKK'ya elemen kazandırıyor diye dava açacağım" dedi.

Maide T., "Lütfen bir an önce telefon aç ve bir an önce geri dön. Yeter artık annem. Hepimizi çok üzüyorsun. Sen kendin de üzülüyorsundur. Hem kendin üzülüyorsun, hem bizi üzüyorsun. Bir an önce ara beni. Ne zaman geleceğini haber ver. Artık bu hasret bitsin. Öpüyorum seni güzel kızım. Allah'a emanet ol" diyerek kızının bir an önce eve dönmesini istedi.

Geçtiğimiz yılın Kasım ayından beri kızı Nilüfer'den haber alamayan Maide T, kızının hayatından endişe ediyor. Maide T., folklor öğrenmek amacıyla gittiği dernek tarafından kandırılan ve evden kaçan kızı Nilüfer'den 12 Kasım 2019 tarihinden beri haber alamıyor.

Kaynak: İHA