- Almanya'da kızı PKK tarafından kaçırılan anne, eylemini Meclis binasına taşıyor
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- Almanya'da kızı PKK tarafından kaçırılan anne, eylemini Meclis binasına taşıyor

- Almanya'da kızı PKK tarafından kaçırılan anne, eylemini Meclis binasına taşıyor Almanya'da kızını terör örgütü PKK'nın Almanya yapılanmasının elinden kurtarmaya çalışan Maide T., başlattığı eylemini Federal Meclis binası Reichstag önüne taşıyor.

12.03.2020 12:23 | Son Güncelleme: 12.03.2020 12:27
- Almanya'da kızı PKK tarafından kaçırılan anne, eylemini Meclis binasına taşıyor

- Almanya'da kızı PKK tarafından kaçırılan anne, eylemini Meclis binasına taşıyor

BERLİN - Almanya'da kızını terör örgütü PKK'nın Almanya yapılanmasının elinden kurtarmaya çalışan Maide T., başlattığı eylemini Federal Meclis binası Reichstag önüne taşıyor.

Kızı Nilüfer'in folklor öğrenme amacıyla gittiği bir dernekte terör örgütü PKK sempatizanlarınca beyni yıkanıp elinden alındığını söyleyen anne Maide T., iki hafta önce söz konusu dernek önünde başlattığı eylemini bu kez meclis binası önünde yapacak. Maide T., yarın yerel saatle 16.00-17.00 arası Federal Meclis binası önünde yapacağı eylemle sesini siyasilere duyurmaya çalışacak. Maide T.'nin genç kızı Nilüfer, 12 Kasım'da evden ayrıldıktan sonra ortadan kaybolmuş, reşit olduğu için polis harekete geçmemişti.

"Çocukları giden değil, çocukları gitmeyen de gelsin"

Bazı sivil toplum kuruluşlarının kadın kolları Maide T.'ye destek olmaya hazırlanırken, Maide T. ise Berlin'de faaliyet gösteren bütün sivil toplum örgütlerini kendisine yardımcı olmaya çağırdı. Maide T., "Destek geldi çok şükür, çok teşekkür ederim herkese. Sağduyulu anneler bana destek olmak için oradalar" ifadelerini kullandı. Eyleme herkesin gelmesini isteyen Maide T., "Bir tek çocukları giden değil, çocukları gitmeyen de gelsin. Çünkü bugün benim kapım çalındı bu insanlar tarafından, yarın kendilerinin kapılarının çalınmayacağı nereden belli olur? O yüzden bunun önüne geçmek için desteklerini rica ediyorum" dedi.

Anne Maide T. kendisi gibi başka ailelerin de bulunduğunu ifade ederek söz konusu ailelerle irtibat halinde olduğunu kaydetti. Maide T., "Ya dağa götürüyorlar ya da Suriye'ye götürüyorlar. Başka annelerle görüşüyorum, çocukları gidenler annelerle. Yaşayıp yaşamadıklarını bilmiyorlar halen. Onlardan da aldığım bilgiye göre, bazen birkaç sene burada çalışmalarda bulunduruyorlar daha çok taraftar toparlamak için. Burada bir süre kullanıyorlar, ondan sonra dağa gönderiyorlar" diye konuştu. Maide T., "Yani bunun başka yolu yok. Burada 1 sene de kalsa, 2 sene de kalsa, 3 sene de kalsa sonunda ya dağa ya da Suriye'ye gönderiliyor aldığım bilgilere göre" ifadelerini kullandı.

Meclis binası önündeki eyleme 6 aileden destek

Maide T. başlattığı eyleme 6 ailenin daha eyleme katılmak istediğini belirterek, "Bana ulaşan habere göre 6 aile benimle beraber gelip onlar da yapacaklar bu eylemi. Ama onlar devamlı yapacak. Onlar Diyarbakır anneleri gibi her gün yapacak. Benim her gün yapmaya zamanım maalesef olmuyor, aynı zamanda çalışmak zorundayım. O yüzden her gün yapamıyorum ama ben her Cuma yapacağım" ifadelerini kullandı. Maide T. Avrupa'da kendisi gibi ailelerin bulunduğunu ifade ederek, "Avrupa'nın diğer yerlerinde de yapmak isteyenler var, kendi bulundukları yerde yapmak istiyorlar artık onlar da" dedi.

"Alman medyasının duyarsız kalması hiç doğru değil"

Alman medyasının ve siyasilerin eylemine duyarsız kalmasını da eleştiren Maide T., "Herhangi bir ilgili alaka görmüş değilim. Ama ben biliyorum ki, bunlar da ilgilenecekler yani öyle sanıyorum. Çünkü bu kadar duyarsız kalmaları doğru değil. Çünkü, bu olay Almanya'da oluyor ve Alman medyasının duyarsız kalması hiç doğru değil" şeklinde konuştu.

Maide T. konuyla ilgili siyasilere de ulaşmaya çalıştığını dile getirerek, "Ben, Yeşiller Partisi'nden, Sol Partilerden birkaç kişiye telefonla ulaştım. Bazılarına da yazıyla ulaştım. Kimisi bana 'biz yapamayız' dediler, kimisi de mailimi okuyup bana geri döneceği yerde daha çok derneğe benim mailimi yönlendirmişler. Benim önünde eylem yaptığım dernek, kızımın götürüldüğü dernek" ifadelerini kullandı.

Anne Maide T., "O derneğe iletmişler, işte ben onlara mail yazmışım, yardım istemişim. Mesela Sevim Dağdelen onlardan biri. Bana cevap vereceği yerde bana cevap yazmıyor ama direkt oraya benim mailimi iletiyor" dedi. Yeşiller Partisi'nden siyasilerle telefonla görüştüğünü vurgulayan Maide T., "Ama hiç kimseden olumlu bir haber, olumlu bir cevap alamadım" diye konuştu.

- Almanya'da kızı PKK tarafından kaçırılan anne, eylemini Meclis binasına taşıyor

Kaynak: İHA

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- Almanya'da kızı PKK tarafından kaçırılan anne, eylemini Meclis binasına taşıyor

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