Almanya'da kırmızı ışıkta bekleyen aracın üzerine kazma düştü
Almanya'da kırmızı ışıkta bekleyen aracın üzerine kazma düştü.
22.05.2020 19:50 | Son Güncelleme: 22.05.2020 19:53
Almanya'da kırmızı ışıkta bekleyen aracın üzerine kazma düştü. Şoför son anda kurtuldu.
Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletine bağlı Köln şehrinde bulunan inşaat iskelesinde çalışan işçinin elindeki kazma düşerek, kırmızı ışıkta bekleyen aracın tavanına saplandı. 61 yaşındaki araç sürücüsü kazadan son anda kurtuldu. Yetkililer, binada çalışan işçinin dengesini kaybettiğini ve elindeki kazmayı düşürdüğünü belirtilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. - KÖLN
Kaynak: İHA