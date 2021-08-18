Almanya'da kimya-ilaç endüstrisi üretim ve satışlarda rekora koşuyor
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Almanya'da kimya-ilaç endüstrisi üretim ve satışlarda rekora koşuyor

Almanya'da kimya-ilaç endüstrisi üretim ve satışlarda rekora koşuyor
Anadolu Ajansı / Bahattin Gönültaş - Haberler | Güncel

Almanya'nın üçüncü büyük endüstrisi olan kimya-ilaç, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve tedarik zincirinde yaşanan sıkıntılara karşın bu yılın ilk yarısında satışlarını yüzde 12 artırarak 111 milyar avroya yükseltirken, sektörün satış, üretim ve yatırımlarının 2021'de tarihinin en...

Almanya'nın üçüncü büyük endüstrisi olan kimya-ilaç, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve tedarik zincirinde yaşanan sıkıntılara karşın bu yılın ilk yarısında satışlarını yüzde 12 artırarak 111 milyar avroya yükseltirken, sektörün satış, üretim ve yatırımlarının 2021'de tarihinin en yüksek seviyesine ulaşması bekleniyor.

Alman Kimya Sanayi Birliği (VCI) verilerine göre, yılın ilk 6 ayında sektörün üretimi 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 5,9 arttı.

Söz konusu dönemde sektörün satışları yüzde 12 artışla 111 milyar avroya yükselirken, kapasite kullanım oranı da yüzde 86'nın üzerine çıktı.

Bu yıl sektörde üretimin yüzde 4,5 artacağı tahmininde bulunan VCI, üretici fiyatlarının yüzde 6,5 yükselmesinden dolayı satışların da yüzde 11 artarak yıllık 211 milyar avroya ulaşmasını öngörüyor.

VCI, sektörde bina ve ekipman yatırımlarının kapasitenin genişletilmesi ve ertelenen projelerin devreye alınmasıyla 9 milyar avroya ulaşmasını bekliyor. Böylece sektörün satış, üretim ve yatırımlarının 2021'de tarihinin en yüksek seviyesine ulaşacağı tahmin ediliyor.

"Sektörümüz, bu yıl 200 milyar avroluk eşiği aşacak ve satış rekoru ile kriz öncesi seviyeyi açıkça aşacak"

VCI Başkanı Christian Kullmann, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "2018'den sonra ikinci kez sektörümüz, bu yıl 200 milyar avroluk eşiği aşacak ve satış rekoru ile kriz öncesi seviyeyi açıkça aşacak. Kovid-19 sonrası güçlü bir geri dönüş. Bu uluslararası rekabet gücüne sahip bir kimya ve ilaç endüstrisinin etkileyici bir şekilde ülkemiz için ne kadar önemli olduğunu gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Salgının neden olduğu sağlık ve ekonomik kriz sonucu 2020'de yüzde 4,9 küçülerek 10 yıldır süren büyümesi sekteye uğrayan Alman ekonomisinin bu yıl yüzde 4'e yakın büyümesi bekleniyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahattin Gönültaş

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