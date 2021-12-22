Almanya'da kiliseler üye kaybetmeye devam ediyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Almanya'da kiliseler üye kaybetmeye devam ediyor

Almanya'da kiliseler üye kaybetmeye devam ediyor
AA / Cüneyt Karadağ - Haberler | Güncel

Almanya'da yapılan bir kamuoyu araştırması sonucuna göre ülkede kiliseye üye olanların oranının yüzde 53'e düştüğü belirtildi.

Almanya'da yapılan bir kamuoyu araştırması sonucuna göre ülkede kiliseye üye olanların oranının yüzde 53'e düştüğü belirtildi.

Frankfurter Allgemeine Zeitung'un Allensbach Enstitüsüne yaptırdığı araştırmada Alman halkının yüzde 28'nin Protestan Kilisesine, yüzde 25'nin de Katolik Kilisesine üye olduğu belirtildi.

1995'de kendisini buran Katoliklerde yüzde 36, Protestanlarda yüzde 37 olduğuna işaret edilen araştırmada, kiliselere üye olma trendinin 1995'den beri hızla azaldığı kaydedildi.

Araştırmada ayrıca kiliseye gittiğini söyleyenlerin oranı 1960'larda yüzde 60 civarındayken bugün yüzde 30'un altına düştüğü vurgulandı.

Kilise üyelerinin sayısındaki düşüşün arkasında, Hristiyan inancına olan daha da büyük bir erozyonun olduğu kaydedildi.

Araştırma sonucuna ilişkin gazetenin haberinde yapılan yorumda, "2021 yılının Almanya'da toplumun çoğunluğunun iki büyük kiliseden birine üye olduğu son Noel Bayramı olabilir." ifadesi kullanıldı.

Araştırma sonucuna göre Almanların sadece yüzde 46'sının, "Tanrı'ya inanıyorum" dediğine yer verildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Scholz ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Scholz ile telefonda görüştü

AA / Cüneyt Karadağ - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title