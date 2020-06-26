Almanya'da kiliseler üye kaybetmeye devam ediyor
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Almanya'da kiliseler üye kaybetmeye devam ediyor

Almanya'da kiliselerin geçen yıl yarım milyondan fazla üye kaybettiği bildirildi.

Almanya'da kiliseler üye kaybetmeye devam ediyor
26.06.2020 16:33 | Son Güncelleme: 26.06.2020 16:37

Almanya'da kiliselerin geçen yıl yarım milyondan fazla üye kaybettiği bildirildi.

Alman Katolik Kilisesi'nden yapılan açıklamada, 2019 yılında Katolik Kilisesi üyeliğinden ayrılanların sayısının 272 bin 771 olduğu, bu sayının 2018'e göre yüzde 26 oranında arttığı belirtildi.

Açıklamada, ölümlerle birlikte geçen yıl Katolik kilisesinin 400 binden fazla üye kaybettiği ve 2019 sonu itibarıyla Almanya'da Katolik Kilisesi'nin 22,6 milyon üyesi bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

Alman Protestan Kilisesi'nden yapılan açıklamada da 2019'da yaklaşık 270 bin kişinin Protestan Kilisesi üyeliğinden ayrıldığı, bu sayının 2018'e göre yüzde 22 oranında arttığı belirtildi.

Açıklamada, 2019 sonu itibariyle Protestan Kilisesinin 20,7 milyon üyeye sahip olduğu kaydedildi.

Böylelikle ülkede 2019'da Katolik ve Protestan kiliselerinden ayrılanların sayısı yaklaşık 543 bin oldu.

Almanya Piskoposlar Konferansı Başkanı Georg Baetzig, bu sayılarda olumlu gösterilecek bir yan bulunmadığını belirterek, "Cesaretli değişimler gerekli." ifadesini kullandı.

Kilisede reform sürecinin önemli olduğuna işaret eden Baetzig, "Önemli bir güvenirlik kaybından sonra bu güvenirliği geri kazanmamız lazım. Dürüstlük ve şeffaflık ile kilisenin çağın sorularına cevap vermesi ve uygulanacak değişim süreci buna yardımcı olur." değerlendirmesinde bulundu.

Protestan Kiliseleri Başkanı Heinrich Bedford-Strohm da Alman Haber Ajansı'na (DPA) yaptığı açıklamada, bu sayıların kendilerini üzdüğünü belirterek, kilisenin değişim yolunu izleyeceğini vurguladı.

Kiliselerden ayrılmanın ana sebebinin son yıllarda ortaya çıkarılan taciz ve istismar skandalları olabileceği belirtiliyor.

2018'de Almanya'daki Katolik Kilisesindeki çocuk istismarına ilişkin hazırlanan bir raporda, 27 piskoposluk bölgesinde 38 binden fazla dosya incelenmiş ve 1946-2014 yıllarında en az 3 bin 677 çocuğun cinsel istismara uğradığı saptanmış, bu suçlara 1670 papazın karıştığı ortaya konmuştu.

Kaynak: AA

Manşet

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