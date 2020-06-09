Almanya'da Keup Caddesi'ndeki çivili bomba saldırısının 16. yıl dönümünde anma töreni
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Almanya'da Keup Caddesi'ndeki çivili bomba saldırısının 16. yıl dönümünde anma töreni

Almanya'nın Köln kentinde Türk dükkanları ile ünlü Keup Caddesi'nde 16 yıl önce gerçekleştirilen ve 22 kişinin yaralandığı çivili bomba saldırısı nedeniyle anma töreni düzenlendi.

Almanya'da Keup Caddesi'ndeki çivili bomba saldırısının 16. yıl dönümünde anma töreni
09.06.2020 21:17 | Son Güncelleme: 09.06.2020 21:21

Almanya'nın Köln kentinde Türk dükkanları ile ünlü Keup Caddesi'nde 16 yıl önce gerçekleştirilen ve 22 kişinin yaralandığı çivili bomba saldırısı nedeniyle anma töreni düzenlendi.

Almanya'da 2000-2007 yılları arasında 8'i Türk 10 kişiyi öldüren, çeşitli bombalı saldırılar ve silahlı soygun gerçekleştiren Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütü, 9 Haziran 2004 yılında Türk esnafının yoğun olarak bulunduğu Keup Caddesi'ne çivili bomba saldırısı gerçekleştirmişti. 6'sı ağır 22 kişinin yaralandığı saldırının 16. yıl dönümü nedeniyle Keup Caddesi'nde anma töreni düzenlendi. Törene Türkiye'nin Köln Başkonsolosu Ceyhun Erciyes, Mülheim Belediye Başkanı Norbert Fuchs, Keup Caddesi Esnaflar Birliği Başkanı Meral Şahin ile çok sayıda Türk ve Alman davetli katıldı. Birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği etkinlikte beyaz güvercinler uçuruldu.

"BEDENEN YARALARIMIZ GEÇTİ. AMA KALPTEKİ O YARA GEÇMEYECEK"

Saldırı anında bombanın patladığı iş yerinde çalışan Hasan Yıldırım, "Birebir yaşayan ve bombayı koyan kişiyi gören benim. Aynı zamanda yaralandım. Bir 16 sene daha geçse unutamayacağız, içimizde bir yara. Bedenen yaralarımız geçti. Ama kalpteki o yara geçmeyecek" dedi. "Sürekli aynı şeyler oluyor" diyen Yıldırım, "İlk defa olan bir şey değil, son da olmayacak. Yakın zamanda Hanau şehrinde kardeşlerimiz canlarını kaybetti. Bu şekilde devam ettikçe unutamıyoruz" şeklinde konuştu.

16 yıl önce bombalanan iş yerinin sahibi olan Özcan Yıldırım, "Aradan 16 yıl geçti. Ama olayı unutmayacağız ve unutturmayacağız. Terör saldırısını sonuna kadar lanetliyor ve kınıyoruz. Çok zaman da geçse içimizde acıyla yaşıyoruz. Bir daha olmamasını temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"TERÖR ÖRGÜTÜNÜN ARKASINDAKİ YAPI AYDINLATILMALI"

Köln Başkonsolosu Ceyhun Erciyes yaptığı açıklamada, "NSU terör örgütünün Keup Caddesi'nde gerçekleştirdiği terör saldırısının 16 yılı. Cadde sakinleri hem bu terör saldırısı dolayısıyla sonrasında da kendilerine yöneltilen haksız ithamlarla gerçekten çok acı çektiler" dedi. NSU davası kararının acıları ortadan kaldırmadığını belirten Erciyes, "Karar toplum vicdanını rahatlatmadı. Türk toplumunun beklentisi bu örgütün arkasındaki yapının olayların tam olarak aydınlatılması" şeklinde konuştu.

"BURADA BİR IRKÇI SALDIRININ OLDUĞUNA İNANILMASI GEREKİYOR"

Keup Caddesi'nde gerçekleştirilen saldırının 16. yılını andıklarını dile getiren Keup Caddesi Esnaflar Birliği Başkanı Meral Şahin, "Bu sabah çok güzel bir mektupla güne başladım. Büyükşehir Belediye Başkanından gelen mektupta şöyle yazıyor: Bizim yapılmasını istediğimiz anıtın yerinin satın alınabileceği ve istediğimiz şekilde bir anıtın yapılması için yeşil ışık yakılmış" dedi. Irkçılığa karşı motivasyonla çalışılması gerektiğini belirten Şahin, "Burada bir ırkçı saldırının olduğuna inanılması gerekiyor. Ondan sonra bazı şeyleri değiştirebiliriz" şeklinde konuştu.

NSU DAVASI 2 YIL ÖNCE SONUÇLANMIŞTI

Öte yandan Keup Caddesi'nde 9 Haziran 2004 yılında NSU tarafından gerçekleştirilen bombalı saldırıda 700 çivi ile güçlendirilmiş 5.5 kilogram ağırlığındaki bombanın infilak etmesi sonucu can kaybı yaşanmazken 22 kişi vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanmıştı. 2000-2007 yıllarında 8'i Türk 10 kişiyi öldürmek, 2 bombalı saldırı ve 15 banka soygunu yapmakla suçlanan NSU terör örgütü davası 2 yıl önce sonuçlanmış, terör örgütünün hayattaki tek üyesi Beate Zschaepe açıklanan kararla müebbet hapse mahkum edilmişti. Terör örgütüne yardım ve yataklıkta bulunan Ralf Wohlleben, Andre Eminger, Holger Gerlach ve Carsten Schultze ise serbest bırakılmış, mahkemenin vermiş olduğu karar NSU kurbanlarının yakınlarında büyük hayal kırıklığına neden olmuştu.

(İHA)

Kaynak: İHA

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