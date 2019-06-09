Almanya'da Keup Caddesi'ndeki bombalı saldırının 15. yılı

Almanya'nın Köln kentinde 22 kişinin yaralandığı bombalı saldırının hedefi olan ve Türklerin yoğun olarak yaşadığı Keup Caddesi'nde, saldırının 15'inci yılı dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Almanya'da 8'i Türk 10 kişiyi öldüren aşırı sağcı Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütü tarafından 9 Haziran 2004'te gerçekleştirilen, çivilerin de kullanıldığı bombalı saldırının yıl dönümündeki anma etkinliklerinde beyaz güvercinler uçuruldu, Türk ve Almanlar birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Köln Başkonsolosu Ceyhun Erciyes, burada yaptığı konuşmada, NSU terör örgütünün saldırısı sonucu yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet dileyip, saldırıya uğrayan Keup Caddesi sakinlerine ise geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Bu yaşananların unutulmaması için Keup Caddesi'ne bir anıt dikilmesinin önemine işaret eden Erciyes, "Terör örgütünün saldırıları sonucu birçok insan çok büyük acılar çekti. Keup Caddesi sakinleri sadece saldırıya maruz kalmadı uzun yıllar mağdur olmalarına rağmen itham altında bırakıldı. Yıllardır süren NSU davasının sonucu alınan karar maalesef vicdanları rahatlatmamıştır. Türk toplumunun beklentisi bu terör saldırılarının arkasındaki tüm gerçeklerin tam manasıyla ortaya çıkmasıdır." dedi.

Kısa süre önce Köln'ün Mülheim semtindeki bazı adreslere ırkçı içerikli ve Müslümanlara yönelik tehditler içeren mektup bırakıldığını hatırlatan Erciyes, şu ifadeleri kullandı:

"Bu toplumda büyük bir endişe yaratmıştır. Ayrıca bu tür saldırılar karşısında sürekli uyanık olunması ve bu konularda sürekli mücadele edilmesi gerektiğini bizlere hatırlatmıştır. Irkçı ve yabancı düşmanlığının zemin kazanmaması için bunlara karşı olan bu mücadele sürekli birlik ve beraberlik içinde sürdürülmelidir."

Başkonsolos Erciyes, Keup Caddesi'nin bugün artık Türk-Alman dostluğunun sembolü haline geldiğini belirterek, bunun en büyük göstergesinin ise bugün bu anmada Türk ve Almanların birlikte bulunması olduğuna dikkati çekti.

Etkinlikler çerçevesinde cadde ve çevresinde çeşitli paneller, konserler ve gösteriler de düzenlendi.

"Almanya bu davada hukuk devleti olmadığını gösterdi"

NSU davasının müdahil avukatlarından Türk kökenli Seda Başay Yıldız ise NSU davasını konu alan bir panelde yaptığı konuşmada, bugünün çok önemli bir gün olduğunu ve bu saldırıların asla unutulmaması gerektiğini söyledi.

Yıldız, "Hukuksal olarak Almanya bu davada hukuk devleti olmadığını gösterdi. Açığa kavuşturulması gereken dosyaları devlet neden açığa çıkarmıyor? Gizli istihbarat bu konuda ne biliyordu gibi soruların hepsi gizli tutuldu, hala gizli tutuluyor. Müvekkillerimiz de bize 'Almanya neden dosyaları bize vermiyor, gizleyecek neyi var?' şeklinde sorular yöneltiyor." ifadelerini kullandı.

"NSU terör örgütü" imzasıyla ırkçı tehdit mektupları alan ve bu tehditler sonrası olayla ilgisi olabileceği gerekçesiyle bazı polislerin görevden el çektirildiğini hatırlatan Yıldız, şunları söyledi:

"Bana polis teşkilatından bazı kişiler tarafından özel bilgilerimin alındığı bildirildi. Polis 'bana araştırmalarının sürdüğünü ve beni tehdit edenlerin kim olduğunu ortaya çıkaracağız' diyor ancak aradan 8 ay geçmesine rağmen bir sonuç çıkmadı. Frankfurt ve Hessen eyaletinde polis trafik cezası yazsa bile, 'önce siz noenazi polislerinizi araştırın' şeklinde eleştiri alıyorlar. O yüzden polislerin de karıştığı bu olayın gerçekten açığa kavuşturulacağını düşünüyorum."

Davanın müdahil avukatlarından Mehmet Daimagüler ise sürekli bir üst mahkemeye taşıyacakları bu davayı en sonunda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) taşımayı amaçladıklarını söyledi.

700 çivi etrafa saçılmıştı

Terör örgütü NSU, 2000-2007 yıllarında işlediği ırkçı cinayetlerin yanı sıra Keup Caddesi'ne bombalı saldırı düzenleyerek Türklerin yoğun yaşadığı bölgede kitlesel ölümler planlamıştı.

NSU tarafından 9 Haziran 2004'te gerçekleştirilen saldırıda can kaybı yaşanmamış ancak 5,5 kilogram ağırlığındaki bombayla etrafa saçılan yaklaşık 700 çivinin vücutlarına isabet etmesi sonucu 6'sı ağır 22 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA