Almanya?da kesimhanede 400 işçide koronavirüs tespit edildi
Almanya'da bir et ürünleri şirketinin kesimhanesinde çalışan 400 işçide koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği belirtildi.
18.06.2020 12:36 | Son Güncelleme: 18.06.2020 13:14
Almanya'da bir et ürünleri şirketinin kesimhanesinde çalışan 400 işçide koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği belirtildi. Kesimhanenin bulunduğu kasabanın karantina altına alındığı ifade edildi.
Almanya'daki Rheda-Wiedenbrück kasabasında et ürünleri şirketinin kesimhanesinde 400 işçinin koronavirüse yakalandığı bildirildi. Önceki gün yapılan testlerde 128 işçide koronavirüs tespit edildiği, 2 günün ardından bu sayısının 400'e yükseldiği aktarıldı. Rheda-Wiedenbrück yetkilileri, şirketin faaliyetlerini durdurma kararı aldı. Polis vaka sayısının yüksek olması nedeniyle kasabının tamamımın kontrol altına alındığını duyurdu.
Kaynak: DHA