Almanya'da Katolik rahip, çocuklara cinsel istismardan 12 yıl hapis cezası aldı - Haberler
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Almanya'da Katolik rahip, çocuklara cinsel istismardan 12 yıl hapis cezası aldı

AA, Mesut Zeyrek - Güncel
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Almanya'da Katolik rahip, çocuklara cinsel istismardan 12 yıl hapis cezası aldı

Almanya'da bir Katolik rahip, çocuklara cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle 12 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Almanya'da bir Katolik rahip, çocuklara cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle 12 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Köln Bölge Mahkemesinde görülen davada, Hans U. (70), 1993-2018 döneminde papaz olarak görev yaparken en küçüğü 9 yaşında olan 9 kız çocuğuna cinsel taciz ve istismarda bulunmaktan suçlu bulundu.

Katolik rahibin 12 yıl hapis cezasının yanı sıra 3 müdahil davacıya 5, 10 ve 35 bin avro tazminat ödemesine karar verildi.

Katolik rahip Hans U, 110 çocuğa cinsel taciz ve bazılarına cinsel istismarda bulunmakla suçlanmıştı.

Aynı suçu tekrarlama riski olduğu için Hans U'nun karardan önceki bir duruşmada tutuklanmasına karar verilmişti.

AA / Mesut Zeyrek - Güncel

Almanya, Katolik, Taciz, Güncel, Haberler

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