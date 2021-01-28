Almanya'da Kassel Valisi'ni öldüren Neonazi'ye ömür boyu hapis cezası
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Almanya'da Kassel Valisi'ni öldüren Neonazi'ye ömür boyu hapis cezası

28.01.2021 13:25 | Son Güncelleme: 28.01.2021 13:29
Almanya'da Kassel Valisi'ni öldüren Neonazi'ye ömür boyu hapis cezası

Almanya'da Kassel Valisi Walter Lübcke'yi öldürmek suçundan yargılanan aşırı sağcı Stephen Ernst, ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Almanya'da Kassel Valisi Walter Lübcke'yi öldürmek suçundan yargılanan aşırı sağcı Stephen Ernst, ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Frankfurt Yüksek Eyalet Mahkemesi, 2 Haziran 2019'da Vali Lübcke'nin öldürmesine ilişkin davada kararını açıkladı.

Mahkeme Neonazi Stephan Ernst'e, Lübcke'nin öldürmesi suçundan ömür boyu hapis cezası verdi.

Ernst'e yardım ve yataklık yaptığı iddiasıyla yargılanan Markus H. ise sadece silah yasasına aykırı davranmak suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezası aldı.

Mahkeme, Markus H'nin şartlı tahliyesine karar verdi.

Lübcke 2019'da öldürülmüştü

Kassel Valisi Walter Lübcke, 2015'te mültecilerin Almanya'ya gelmelerini eleştirenlere karşı, "Bu değerleri paylaşmayan istediği zaman bu ülkeyi terk edebilir. Her Alman bunu yapmakta serbesttir." ifadelerini kullanmış ve bu açıklaması aşırı sağcı çevrelerce büyük tepki çekmişti.

Vali Lübcke, 2 Haziran 2019'da evinin bahçesinde Neonazi Stephan Ernst tarafından başına tek kurşun sıkılarak öldürülmüştü.

Irkçı katil Stephen Ernst'in daha önce de Frankfurt'ta Türk din görevlisini bıçaklamak, mülteci yurduna bombalı saldırıda bulunmak, 1 Mayıs'ta sendikacılara sopalarla saldırmak ve Iraklı bir mülteciyi bıçakla ağır yaralamak gibi suçlardan sabıkası bulunuyordu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Karadağ

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