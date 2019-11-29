Almanya'da kasımda işsizlik oranı değişmedi

29.11.2019 16:20 | Son Güncelleme: 29.11.2019 16:20

Almanya'da işsizlik rakamı, kasım ayında değişmeyerek yüzde 5 seviyesinde kaldı.

Alman Federal İstihdam Ajansı verilerine göre, ülkede mevsimsellikten arındırılmamış işsiz sayısı, ekimde bir önceki aya göre 16 bin kişilik düşüş kaydetti.

İşsiz sayısı, kasımda 2 milyon 266 bin seviyesine geriledi.

Ülkede işsizlik oranı ise yüzde 5'te sabit kalarak rekor düşük seviyeye yakın seyretti.

Öte yandan, Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) açıkladığı geçici verilere göre, Almanya'da toplam istihdam, ekim ayında 2018 yılının aynı dönemine göre yüzde 0,7'lik artışya 45 milyon 384 bin kişiye yükseldi.

Kaynak: AA