Almanya'da Kariyer Fuarı'na Büyük İlgi

Almanya'nın Köln kentinde Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nin desteğiyle, Kariyer ve Yetenek Yönetimi Derneği'nin organizasyonuyla "Kariyer Fuarı" düzenlendi.

Fuarın açılışına Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Salim Atay, Köln Başkonsolosu Ceyhun Erciyes, Düsseldorf Başkonsolosu Şule Gürel, Essen Başkonsolosu Şener Cebeci, Münster Başkonsolosu Pınar Gülün Kayseri, Kariyer ve Yetenek Yönetimi Derneği Başkanı Fuat Erdal ile katılımcı firma temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

Türkiye'nin dünyanın her yerinden yetenekli gençlere ihtiyacı olduğunu belirten Salim Atay, "Alman gençleri de gelsinler Türkiye'nin zenginliğini görsünler. Havamızı, suyumuzu, mutfağımızı, insanlığımızı görsünler, sanayimizi tanısınlar, endüstriyel hayatta nerelere geldiğimizi görsünler. Örneğin savunma sanayi olarak 15 yıl önce ihtiyacımızın yüzde 20'sini karşılayabilirken, şu anda yüzde 67'sini kendimiz üretiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Gençlere ihtiyacımız var"

"Gençler, gözümüzün gördüğü her şeyi üretebiliyoruz" diyen Atay, "Biz artık 1 trilyon dolar gayri safi milli hasıla sınırına dayanmış, 82 milyon insanı olan ve Avrupa'nın en genç nüfusa sahip ülkesiyiz. Son 10 yıl içerisinde 28 Avrupa Birliği üyesi 5,2 milyon yeni istihdam alanı oluşturdu, biz bu zaman dilimi içinde 9 milyon yeni istihdam alanı oluşturduk. Herkese ihtiyacımız var, yetenekli, sert, disiplin sahibi, iddiası ve güçlü değer yargıları olan herkese ihtiyacımız var. Gelin Türkiye'de iş de var, AŞ da var" şeklinde konuştu.

İstanbul'da büyük sağlık yatırımları yapıldığını belirten Salim Atay, "Şimdiden size müjdeliyorum, önümüzdeki yıl orada uluslararası kariyer organizasyonumuz olacak ve dünyanın her yerinden sağlık alanında kariyer yapmak isteyen insanlar Türkiye'ye gelecekler" diye konuştu.

Heyet daha sonra, kurum ve firmaların stantlarını gezdi. - KÖLN

Kaynak: İHA