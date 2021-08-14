Almanya'da kanserden ölen Medine, vasiyeti üzerine Türkiye'de toprağa verildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Almanya'da kanserden ölen Medine, vasiyeti üzerine Türkiye'de toprağa verildi

Almanya'da kanserden ölen Medine, vasiyeti üzerine Türkiye'de toprağa verildi
Demirören Haber Ajansı / İbrahim Emül - Haberler | Güncel

ALMANYA'da uzun süredir tedavi gördüğü kanser hasatlığına yenik düşen Medine Neslihan Açıkkol'un (18) cenazesi, vasiyeti üzerine Türkiye'ye getirilip, Osmaniye'de babasının mezarının yanında toprağa verildi.

ALMANYA'da uzun süredir tedavi gördüğü kanser hasatlığına yenik düşen Medine Neslihan Açıkkol'un (18) cenazesi, vasiyeti üzerine Türkiye'ye getirilip, Osmaniye'de babasının mezarının yanında toprağa verildi.

Almanya'da yaşayan Açıkkol ailesinin 3 çocuğundan en küçüğü olan Medine Neslihan, geçen hafta uzun süredir tedavi gördüğü kanser hastalığına yenik düştü. Ölmeden önce yakınlarına, "Beni babamın mezarının yanına, Türkiye'ye götürün ve orada gömün" diye vasiyet eden genç kızın son isteği yerine getirildi. Bunun üzerine genç kızın cenazesi, önce Almanya'dan havayoluyla İstanbul'a, buradan da bugün sabah saatlerinde Adana'ya getirildi. Yakınları tarafından teslim alınan cenaze, defnedilmek üzere Osmaniye'nin Toprakkale ilçesine götürüldü.Medine'nin cenazesi Garipler Mezarlığı'nda dedesi tarafından yaptırılan Gasilhane'de yıkandıktan sonra kılınan cenaze namazının ardından 2006 yılında yaşamını yitiren babasının mezarının yanında toprağa verildi.


Almanya'da kanserden ölen Medine, vasiyeti üzerine Türkiye'de toprağa verildi
Almanya'da kanserden ölen Medine, vasiyeti üzerine Türkiye'de toprağa verildi
Almanya'da kanserden ölen Medine, vasiyeti üzerine Türkiye'de toprağa verildi
Almanya'da kanserden ölen Medine, vasiyeti üzerine Türkiye'de toprağa verildi
Almanya'da kanserden ölen Medine, vasiyeti üzerine Türkiye'de toprağa verildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim Emül

Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gine Cumhurbaşkanı Conde ile görüştü
Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gine Cumhurbaşkanı Conde ile görüştü
Bakan Koca: İlk doz aşısını yaptırmayanların sayısı 18 milyon 313 bin 689 oldu
Bakan Koca: İlk doz aşısını yaptırmayanların sayısı 18 milyon 313 bin 689 oldu
Türkiye'de 21 bin 372 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 157 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de 21 bin 372 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 157 kişi hayatını kaybetti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahmut Özer Hulusi Akar Mehmet Şimşek Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Ece Üner Işın Karaca Murat Dalkılıç Seren Serengil
Spor Mesut Özil Caner Erkin Lionel Messi Rachid Ghezzal Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Almanya'da kanserden ölen Medine, vasiyeti üzerine Türkiye'de toprağa verildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.8.2021 15:31:31. #1.16#

title