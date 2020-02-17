Almanya'da kanser tedavisi gören 8 yaşındaki Ahmet annesine kavuşabilecek
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Almanya'da kanser tedavisi gören 8 yaşındaki Ahmet annesine kavuşabilecek

Babası cezaevinde olan ve ve annesi hakkında yurt dışı çıkış yasağı bulunduğu için Almanya'daki kanser tedavisinde kendisine eşlik edemeyen 8 yaşındaki Ahmet Burhan Ataç'a güzel haber geldi.

17.02.2020 16:49 | Son Güncelleme: 17.02.2020 16:49
Almanya'da kanser tedavisi gören 8 yaşındaki Ahmet annesine kavuşabilecek

Kemik kanseri tedavisi gören 8 yaşındaki Ahmet Burhan Ataç 'daki tedavisine devam etmek için annesiyle birlikte bu ülkeye gidebilecek. Ahmet'in annesi hakkında yurt dışı yasağına ilişkin adli kontrol tedbirinin geçici olarak kaldırılmasıyla birlikte Almanya'da 27 Şubat'ta başlayacak olan ikinci tedavi sürecine anne Zekiye Betül Ataç da eşlik edebilecek.


Hakkındaki yasağın kaldırıldığına dair haberi sosyal medya hesabından duyuran anne Zekiye Betül Aytaç "Re'sen Adli Kontrol Kararının Kaldırılması Kararı"nı bildiren belgenin fotoğrafını "Savcılıktan belgeyi aldım. Ahmedime gidiyorum" ifadesiyle paylaştı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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