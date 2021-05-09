Almanya'da Kadir Gecesi idrak edildi
Almanya'da, Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı camilerde Kadir Gecesi dolayısıyla programlar düzenlendi.
Almanya'da, Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı camilerde Kadir Gecesi dolayısıyla programlar düzenlendi.
DİTİB Genel Merkezi bünyesindeki Köln Merkez Camisi'nde, din görevlileri Naci Şengün, Mustafa Kader ve Gökhan Uygun Kur'an-ı Kerim okudu.
Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı Kadir Gecesi'nin ikliminden istifade etmek isteyen Müslümanlar, yatsı ve teravih namazlarının ardından beraberce namaz kılıp dua etti.
Yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadeleye yönelik tedbirlerin alındığı camide geç saatlere kadar Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okundu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Zeyrek