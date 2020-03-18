Almanya'da izole hayat yaşayan yarışmacılar korona salgınını 40 gün sonra öğrendi
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Çin Halk Cumhuriyeti, Big Brother, Almanya, Avrupa, Güncel

Almanya'da izole hayat yaşayan yarışmacılar korona salgınını 40 gün sonra öğrendi

Almanya'da yayınlanan Big Brother yarışmasında dünyadan izole bir hayat yaşayan yarışmacılara dün gece canlı yayınla korona virüsü salgını hakkında bilgilendirme yapıldı.

18.03.2020 13:18 | Son Güncelleme: 18.03.2020 13:18
Almanya'da izole hayat yaşayan yarışmacılar korona salgınını 40 gün sonra öğrendi

Almanya'da yayınlanan Big Brother yarışmasında dünyadan izole bir hayat yaşayan yarışmacılara dün gece canlı yayınla korona virüsü salgını hakkında bilgilendirme yapıldı.

Çin'de ortaya çıkan korona virüsü salgını kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alırken, Avrupa'da da virüs hızla yayılmaya devam ediyor. Almanya'da Big Brother adlı yarışmada yarışmacılar, 6 Şubat'tan bu yana izole bir hayat yaşıyorlar. Sosyal medyadan gelen tepkiler üzerine televizyon yetkilileri, ülkede ve dünyada yaşanan son gelişmeleri yarışmacılara açıklama kararı aldılar. Kanal yetkilileri, dün gece yaptıkları canlı yayın ile yarışmacılara korona virüsü salgını hakkında detaylı bilgilendirme yaptılar. Yarışmacıların dün gece yapılan açıklamaya kadar salgının sadece Çin'de olduğuna dair bilgileri vardı. Canlı yayına katılan Dr. Andreas Kaniewski, yarışmacıları korona virüsü hakkında bilgilendirerek, ailelerinde korona virüsü vakası bulunmadığını söyledi. Yarışmacıların bilgilendirmenin ardından aileleri ile video-konferans yoluyla görüşmeleri sağlandı.

Dr. Kaniewski'nin açıklamaları sırasında yarışmacılar gergin dakikalar yaşadı. Dünyayı etkileyen salgında aileleri için endişelenen yarışmacılar, aileleri ile gerçekleştirdikleri görüşmelerde ise gözyaşlarına hakim olamadılar. Duygu dolu anların yaşandığı canlı yayında, aile bireylerinin sağlık durumlarının iyi olduğunu öğrenen yarışmacılar rahat bir nefes aldı.

Almanya'da bugüne kadar toplam 9 bin 367 korona virüsü vakası açıklanırken, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 26'ya ulaştı. - BERLİN

Kaynak: İHA

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