Almanya'da ithalat fiyatları, yıllık bazda 40 yılın en hızlı yükselişini kaydetti
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Almanya'da ithalat fiyatları, yıllık bazda 40 yılın en hızlı yükselişini kaydetti

Almanya'da ithalat fiyatları, yıllık bazda 40 yılın en hızlı yükselişini kaydetti
Anadolu Ajansı / Bahattin Gönültaş - Haberler | Güncel

Almanya'da İthalat Fiyat Endeksi, temmuzda yüksek enerji fiyatları ve baz etkisiyle 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 15 artarak, Eylül 1981'den bu yana en büyük artışı gösterdi.

Almanya'da İthalat Fiyat Endeksi, temmuzda yüksek enerji fiyatları ve baz etkisiyle 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 15 artarak, Eylül 1981'den bu yana en büyük artışı gösterdi.

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) açıkladığı verilere göre, ülkede İthalat Fiyat Endeksi, temmuzda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15, bir önceki aya göre de yüzde 2,2 yükseldi. Böylece İthalat Fiyat Endeksi, yıllık bazda 2. petrol krizinin yaşandığı Eylül 1981'den bu yana en güçlü artışını kaydetti.

Piyasalardaki yıllık yüzde 13,6'lık beklentilerin üzerinde artan endeks, bu yılın haziran ayında da yıllık bazda yüzde 12,9 yükselmişti.

İthalat fiyatlarındaki hızlı yükselişe, baz etkisi nedeniyle petrol, gaz ve diğer enerji ürünlerinin fiyatlarındaki artışlar neden oldu.

Destatis, temmuzda enerji ithalat fiyatlarının Temmuz 2020'ye göre yüzde 89,6 daha pahalı olduğunu belirtti.

Destatis açıklamasında, "Bu yüksek yıllık değişim oranı, Temmuz 2020'deki çok düşük fiyatlardan kaynaklanmaktadır. Doğal gazın ithalat fiyatı Temmuz 2021'de bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 170,5 ve ham petrolün fiyatı da yüzde 68,9 pahalı oldu." denildi.

Enerji hariç ithalat fiyatları ise yüzde 8,9 arttı.

Demir cevheri ithalat fiyatı yıllık 108,7, ara mal fiyatları yüzde 19,2 ve tarım ürünleri yüzde 10,3 artış gösterdi.

"Şimdi büyük soru, şirketlerin artan maliyetleri tüketicilere ne kadar yansıtacakları"

Alman Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) Bankası'nın ekonomisti Elmar Völker, konuya ilişkin değerlendirmesinde "Şimdi büyük soru, şirketlerin artan maliyetleri tüketicilere ne kadar yansıtacakları. Şirketler kısa vadede daha düşük kar marjlarını kabul edebilirler. Ama kesinlikle uzun vadede değil," ifadesini kullandı.

Almanya'da İhracat Fiyat Endeksi ise temmuzda bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 6,3 ve bir önceki aya göre de yüzde 1,2 yükseldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahattin Gönültaş

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