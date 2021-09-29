Almanya'da ithalat fiyatları, ağustosta yıllık bazda 1981'den bu yana en hızlı yükselişini kaydetti - Haberler
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Almanya'da ithalat fiyatları, ağustosta yıllık bazda 1981'den bu yana en hızlı yükselişini kaydetti

AA / Bahattin Gönültaş - Haberler | Güncel
Almanya'da ithalat fiyatları, ağustosta yıllık bazda 1981'den bu yana en hızlı yükselişini kaydetti

Almanya'da İthalat Fiyat Endeksi, ağustosta enerji fiyatlarındaki yükselişin etkisiyle 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 16,5 artarak, son 40 yılın en hızlı yıllık artışını gösterdi.

Almanya'da İthalat Fiyat Endeksi, ağustosta enerji fiyatlarındaki yükselişin etkisiyle 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 16,5 artarak, son 40 yılın en hızlı yıllık artışını gösterdi.

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) açıkladığı verilere göre, ülkede İthalat Fiyat Endeksi, ağustosta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,5, bir önceki aya göre de yüzde 1,4 yükseldi. Böylece İthalat Fiyat Endeksi, yıllık bazda petrol krizinin yaşandığı Eylül 1981'den bu yana en güçlü artışını kaydetti.

Piyasalardaki yıllık yüzde 15'lik beklentilerin üzerinde artan endeks, temmuzda yıllık bazda yüzde 15 ve haziranda yüzde 12,9 yükselmişti.

İthalat fiyatlarındaki hızlı yükselişe, baz etkisi nedeniyle petrol, gaz ve diğer enerji ürünlerinin fiyatlarındaki artışlar neden oldu.

Destatis, ağustosta enerji ithalat fiyatlarının Ağustos 2020'ye göre yüzde 93,6 daha pahalı olduğunu belirtti.

Destatis açıklamasında, "Yıllık yüksek artış, özellikle Temmuz 2020'den bu yana doğal gaz fiyatlarındaki keskin artıştan kaynaklanıyor." denildi.

Doğal gazın ithalat fiyatında ağustosta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 177,5 artış oldu. Bu artış temmuzda yüzde 170,5, haziranda ise yüzde 150 idi.

Açıklamada, "Ham petrolün fiyatı da ağustosta bir önceki yıla göre yüzde 63,6 artışla önemli ölçüde daha pahalıydı." ifadesine yer verildi.

Enerji hariç ithalat fiyatları ise yüzde 9,8 arttı.

Demir cevheri ithalat fiyatı yıllık 96,8, ara mal fiyatları yüzde 20,4 ve tarım ürünleri yüzde 12,2 artış gösterdi.

Almanya'da İhracat Fiyat Endeksi ise ağustosta bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 7,2 ve bir önceki aya göre de yüzde 0,7 yükseldi.

Analistler, ithalat fiyatlarının önümüzdeki aylarda da yükselişini sürdürebileceğini öngörüyor.

AA / Bahattin Gönültaş - Son Dakika Haberleri
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Haber: Almanya'da ithalat fiyatları, ağustosta yıllık bazda 1981'den bu yana en hızlı yükselişini kaydetti - Haberler
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